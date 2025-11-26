एक्सप्लोरर
68 की उम्र में 35 के लगते हैं सनी देओल, जाने उनका फिटनेस सीक्रेट
Sunny Deol Fitnes Secret: बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल अपनी फिटनेस से यंग एक्टर्स को मात दे देते हैं. उनकी फिट बॉडी को देख उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज.
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की दमदार आवाज और कमाल की फिटनेस के लोग फैन हैं. सनी देओल को देख उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है. एक्टर 68 की उम्र में भी काफी फिट और यंग दिखते हैं. सनी देओल की चुस्ती-फुर्ती इस बात का सबूत है कि वह अपनी फिटनेस को लेकर काफी सख्त हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Nov 2025 10:19 AM (IST)
Tags :Sunny Deol
