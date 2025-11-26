हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
68 की उम्र में 35 के लगते हैं सनी देओल, जाने उनका फिटनेस सीक्रेट

Sunny Deol Fitnes Secret: बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल अपनी फिटनेस से यंग एक्टर्स को मात दे देते हैं. उनकी फिट बॉडी को देख उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 10:19 AM (IST)
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की दमदार आवाज और कमाल की फिटनेस के लोग फैन हैं. सनी देओल को देख उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है. एक्टर 68 की उम्र में भी काफी फिट और यंग दिखते हैं. सनी देओल की चुस्ती-फुर्ती इस बात का सबूत है कि वह अपनी फिटनेस को लेकर काफी सख्त हैं.

सनी देओल की अच्छी सेहत और फिटनेस के पीछे उनकी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज है.
सनी देओल अपने आप को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं.
सनी देओल की डाइट की बात करें तो वो नॉनवेज को अवॉयड करते हैं और जंक फूड से भी दूरी बनाए रखते हैं.एक्टर को योगर्ट और सेब काफी पसंद है. साथ ही उनके खाने में बटर और लस्सी जरूर शामिल होता है. मेथी के पराठे उन्हें काफी पसंद है. सख्त डाइटिंग से वे काफी परहेज करते हैं.
सनी देओल खुद को फिट रखने के लिए हर दिन एक-दो घंटे का वर्कआउट करते हैं.
एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि वर्कआउट उनके लिए एक नशे की तरह है. अगर वे इसे किसी दिन मिस कर देते हैं तो एनर्जी फील नहीं करते हैं.
दोपहर के वक्त सनी स्पोर्ट्स खेलते हैं. रोजाना करीब 1 घंटे तक प्राणायाम करते हैं. योगासन, स्विमिंग और वॉकिंग उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है.
वे सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं. वॉर्मअप, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करते हैं.
Published at : 26 Nov 2025 10:19 AM (IST)
Sunny Deol

बॉलीवुड फोटो गैलरी

