थिएटर में चल रही हैं 8 फिल्में, कौन सी है बेस्ट, देखने का प्लान है तो जान लें

हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडथिएटर में चल रही हैं 8 फिल्में, कौन सी है बेस्ट, देखने का प्लान है तो जान लें

Box Office: इस हफ्ते थिएटर्स में एक नहीं बल्कि कई बड़ी और छोटी और बेहतरीन फिल्में लगी हुई हैं. यहां पूरी लिस्ट देखकर आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि किसकी टिकट आपको खरीदनी चाहिए.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 10 Oct 2025 01:29 PM (IST)
दशहरा और दिवाली के बीच छुट्टियां न भी हों तो भी ये मौसम बेहद खुशनुमा महसूस होता है. ऑफिस या किसी दूसरे काम में बिजी रहने के बावजूद आपका भी मन एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है तो आपके लिए ये हफ्ता खास है.

आज करवाचौथ है, फिर दिवाली की तैयारियों का लोड भी होगा. इस बीच अगर आप अपनी फैमिली और खास के साथ थिएटर में जाकर एंटरटेनमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक नहीं पूरी 10 फिल्में हैं, जिनमें से किसी एक को चुनकर आप रिफ्रेशमेंट पा सकते हैं. तो चलिए इस हफ्ते थिएटर में मौजूद नई-पुरानी फिल्मों की लिस्ट में नजर डाल लेते हैं.

'जॉली एलएलबी 3'

अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला जैसे एक्टर्स किसी एक ही फिल्म में हों तो सोचिए कॉमेडी का डोज कितना हाई हो जाएगा. 2 अक्टूबर को रिलीज इस फिल्म में सोशल मैसेज भी है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ के ऊपर कमाई भी कर चुकी है. यानी फिल्म पसंद की जा रही है. तो अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए बेस्ट है.


'कांतारा चैप्टर 1'

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' 2022 की 'कांतारा' जैसी ब्लॉकबस्टर का प्रीक्वल है. इस कन्नड़ फिल्म ने इंडिया में अलग-अलग भाषाओं में मिलाकर एक हफ्ते में ही 334 करोड़ के ऊपर कमाकर दिखा दिया है कि दादी-नानी से सुनी किवदंतियों को अगर बड़े पर्दे पर ढंग से उतारा जाए तो लोग फिल्म देखने जरूर जाएंगे. अगर आपको कुछ अनोखा महसूस करना है तो ये फिल्म आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है.


'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'

गोविंदा की कॉमेडी फिल्मों के शौकीनों को वरुण धवन की कॉमेडी भी बेहतरीन लगती है. वरुण धवन फिर से चिर-परिचित अंदाज में कॉमेडी करते दिखे हैं. साथ में सान्या मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर भी हैं. तो अगर आप 41 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी इस फिल्म को देखने का मूड बना रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है.


'ट्रॉन-एरेस'

फ्यूचरिस्टिक दुनिया कंप्यूटर से निकलकर बाहर आते लोग, कुछ इस तरह के कंटेंट वाली हॉलीवुड फिल्में पसंद हैं तो 10 अक्टूबर को रिलीज हुई 'ट्रॉन-एरेस' आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है. इस सीरीज की पहली फिल्म 1982 में और आखिरी 2010 में आई थी. 15 साल बाद वैसा ही जादू पर्दे पर देखना चाहते हैं तो तुरंत इसकी टिकट बुक कर लें.


'द स्मैशिंग मशीन'

अगर आप ड्वेन रॉक जॉनसन के फैन हैं और उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये फिल्म बेस्ट चॉइस है. पहली बार इस फिल्म में रॉक को खुद को किसी रोल के लिए बदलते और कमाल की एक्टिंग करते देखा गया है. तो अगर आप रियल लाइफ रेसलर की जिंदगी को पर्दे पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म की टिकट भी ले सकते हैं.


'होमबाउंड'

इंडिया की तरफ से इस बार की ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर 'होमबाउंड' का सेलेक्शन पहले ही हो चुका है. फिल्म को दुनियाभर में पहले ही सराहा जा चुका है और पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हैं. विशाल जेठवा, जाह्नवी और ईशान खट्टर की कमाल की एक्टिंग से सजी ये फिल्म अच्छे सिनेमा का दूसरा नाम कही जा सकती है. इसलिए बहुत अच्छा सिनेमा पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म बेस्ट चॉइस हो सकती है.


'शिन चैन द स्पाइसी कसुकाबे डांसर्स इन इंडिया'

अगर आपका बचपन शिन चैन कार्टून कैरेक्टर को देखकर गुजरा है तो आपके लिए ये बेहद बड़ी खुशखबरी है. अब अपने इस फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को आप बड़े पर्दे पर इंजॉय कर सकते हैं वो भी हिंदी में. ये फिल्म आप अपने बच्चों के साथ भी देख सकते हैं.


'कंट्रोल'

रोहित रॉय और ठाकुर अनूप सिंह की फिल्म 'कंट्रोल' स्टाइलिश एक्शन और एडवेंचर की कहानी है. तो इस फिल्म को भी आप अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हैं.

सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 10 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Jolly Llb 3 HollyWood Kantara Chapter 1 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Homebound Tron: Ares Shin Chan
