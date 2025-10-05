रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' को अपना विनर मिल गया है. एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने शो जीत लिया है. ये शो 2 महीन तक चला. शो में दिखाया गया कि कई पॉपुलर स्टार्स को गांव में रहना था. गांव में रहकर उन्होंने वहां के स्ट्रगल को समझा और गांववालों के साथ भी वक्त बिताया. शो का शानदार ग्रैंड फिनाले रहा. गांव में ढोल-ताशे के साथ सेलिब्रेशन के बाद अनीता के विनर बनने की अनाउंसमेंट की गई.

अनीता हसनंदानी बनी विनर

शो में आखिर तक अनीता और कृष्णा श्रॉफ के बीच कांटे की टक्कर रही. कृष्णा श्रॉफ फर्स्ट रनरअप रहीं. शो को रणविजय सिंह ने होस्ट किया था. शो में एक्ट्रेसेस ने खुद को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की. गाय का दूध निकालने से लेकर खाने के लिए कुंए से पानी लाने तक सभी कुछ किया. अनीता ने अपनी सूझ-बूझ और मेहनत के साथ गांववालों का दिल जीता.

ग्रैंड फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स ने पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी. डॉली जावेद की बहन उर्फी जावेद और कृष्णा श्रॉफ के बॉयफ्रेंड अजीम भी शो में नजर आएं.

View this post on Instagram A post shared by Anita H Reddy (@anitahassanandani)

अपनी जीत के बारे में बात करते हुए अनीता ने कहा, 'जब मैंने छोरियां चली गांव के लिए हामी भरी तो मुझे पता था कि ये शो में मुझे कम्फर्ट जोन से बाहर लेकर आएगा. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना ग्रो करूंगी. मैं पहले दिन से ही बोल रही थी कि मुझे ये शो जीतना है. वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन रहे हैं. आज ट्रॉफी पकड़कर मैं बहुत खुश हूं. ये सिर्फ मेरी नहीं मेरे परिवार की जीत है.'

छोरियों ने की गांववालों की मदद

'छोरियों' ने गांववालों की मदद भी की. डॉली जावेद ने किरण और उनकी मां को 60,000 रुपये और एक सिलाई मशीन देकर सपोर्ट किया. सुरभि मेहरा ने विनायक स्कूल में थर्ड क्लास से आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया. अनीता हसनंदानी ने शगुना बाई के पोते की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का कमिट किया. कृष्णा श्रॉफ ने मनीष को खेती के लिए 1 लाख रुपये दिए.