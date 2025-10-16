ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को सिनेमाघरों में दहाड़ते हुए दो हफ्ते हो गए हैं. इस फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है और इसी के साथ ये जमकर कमाई भी कर पाई है. इस फिल्म ने पहले हफ़्ते में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था और दूसरे हफ्ते में भी इसने भरभरकर नोट छापे और अब ये भारत में 500 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचने के करीब है. चलिए यहां जानते है 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

'कांतारा चैप्टर 1' ने 14वें दिन कितनी की कमाई?

'कांतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को पहुंची थी और उम्मीद क मुताबिक इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया. यहां तक कि इस फिल्म ने वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को भी पछाड़ दिया और इतना जबरदस्त कलेक्शन किया कि हर कोई हैरान रह गया. ये फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज के 14 दिन पूरे कर चुकी है और इस दौरान इसकी कमाई के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं. ये अपना बजट तो काफी पहले ही वसूल चुकी थी और ये जबरदस्त मुनाफा भी कमा चुकी है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में इसने 337.4 करोड़ रुपये कमाए. फिर 9वें दिन इसका कलेक्शन 22.25 करोड़ रहा. 10वें दिन 39 करोड़, 11वें दिन 39.75 करोड़, 12वें दिन 13.35 करोड़ और 13वें दिन 14.15 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 10 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' की 14 दिनों की कुल कमाई अब 475.90 करोड़ रुपये हो गई है.

'कांतारा चैप्टर 1' बनी साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई में दूसरे बुधवार बेशक गिरावट दर्ज की गई लेकिन इसने अब तक छप्परफाड़ कारोबार कर लिया है. मेकर्स की तिजोरियां नोटों से भर चुकी हैं और ये अब भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है. इसी के साथ ये फिल्म छावा (615.39 करोड़) के बाद साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. 'कांतारा चैप्टर 1' अब 500 करोड़ी बनने से इंचभर दूर है. एक या दो दिन में फिल्म ये उपलब्धि भी हासिल कर देगी और 'छावा' के रिकॉर्ड को मात देने के और करीब पहुंच जाएगी. देखने वाली बात होगी कि क्या 'कांतारा चैप्टर 1' 'छावा' को मात देकर साल की नंबर 1 फिल्म बन पाती है या नहीं?



