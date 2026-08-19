'मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो', कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को दिया करारा जवाब

एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर किसी न किसी कारण से विवादों में आ जाती हैं. पिछली महीने वो 'गटर जेनरेशन' वाले बयान को लेकर विवादों में आ गई थीं. बाबा रामदेव ने उनके इस बयान की आलोचना की. रामदेव ने कहा कि कंगना की पढ़ाई क्या है? उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? अब इस बयान को लेकर कंगना ने बाबा रामदेव को आड़े हाथों लिया है और जमकर सुनाई है.

कंगना रनौत ने कहा ये

कंगना ने लिखा, 'बाबा जी, आप मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो. कोई भी केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही अंदाजा लगा सकता है. कम से कम मुझे झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों की वजह से कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी. ये फैक्ट्स पर बेस्ड है, गॉसिप पर नहीं. तो मुझे कैरेक्टर पर ज्ञान मत दीजिए, तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर कोई भी फ्रॉड सामने नहीं आया.'





कंगना रनौत ने कहा था ये

बता दें कि कंगना रनौत ने जेन जी प्रोटेस्ट के बाद कंगना ने एक पोस्ट किया था. कंगना ने लिखा था, 'उन यंग हिंदू महिलाओं के लिए शर्म की बात है जो इंडिपेंडेंट करियर वाली महिलाओं की जिंदगी को नकल करना चाहती हैं. बिना किसी कमाई के वो आजादी चाहती हैं. जो महलिाएं इंडिपेंडेंट होती हैं वो बागी फैसले लेती हैं. उनकी बोल्ड राय होती है. अपना करियर होता है. वो अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेती हैं. वो ये सब अपने पेरेंट्स और फैमिली के दम पर नहीं करती हैं. अब एक नई जेनरेशन है, तथाकथित वेस्टर्नाइज्ड इंडियन महिलाओं की. मैं उन्हें गटर जेनरेशन कहती हूं. उनमें से कुछ न तो पढ़ाई में अच्छी हैं, वो सुंदर भी नहीं हैं और इतनी करप्ट हो गई हैं कि वो होम मेकर भी नहीं बन सकती. इनके पास कुछ भी नहीं है. ये शराब, ड्रग्स, फिजिकल रिलेशनशिप रखने की अपनी आजादी को गर्व से फ्लॉन्ट भी करती हैं.'