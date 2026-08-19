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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आवारापन' डायरेक्टर मोहित सूरी ने खरीदी लग्जरी कार, डेढ़ करोड़ है कीमत

'आवारापन' डायरेक्टर मोहित सूरी ने खरीदी लग्जरी कार, डेढ़ करोड़ है कीमत

'आवारापन' फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने नई मर्सिडीज-बेंज EQS कार खरीदी है. इसकी कीमत करोड़ों में हैं. सोशल मीडिया पर चमचाती कार के साथ उनकी फोटो भी वायरल हो रही है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Aug 2026 05:38 PM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्ममेकर मोहित सूरी ने अपनी कारों के कलेक्शन में एक नई लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान शामिल की है. हाल ही में उन्हें अपनी नई ब्लैक ईवी की डिलीवरी लेते हुए देखा गया. इस दौरान वो काफी खुश नजर आए और अपनी नई कार के साथ पोज भी दिए.

मोहित सूरी ने खरीदी लग्जरी कार
मोहित सूरी ने मर्सिडीज-बेंज EQS कार खरीदी है. वायरल हो रही फोटो में डायरेक्टर इस दौरान प्रिंटेड टी-शर्ट, डेनिम और हाई-टॉप स्नीकर्स पहने हुए नजर आए. उन्होंने नई कार के साथ पोज देते हुए उसकी चाबी भी हाथ में पकड़ी हुई थी. उनकी मर्सिडीज-बेंज EQS को डिलीवरी के दौरान फूलों की माला से सजाया गया था. कार की हरी नंबर प्लेट से साफ है कि ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार है. 

 
 
 
 
 
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करोड़ों में है कार की कीमत
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ये कार भारत में मर्सिडीज-बेंज की प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान में शामिल है. इसमें लग्जरी इंटीरियर के साथ कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, जो रोजाना के सफर के साथ लंबी जर्नी के लिए भी इसे खास बनाते हैं. इसके अलग-अलग वैरिएंट्स के बेसिस पर इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.60 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.

मोहित सूरी की नई कार में बड़ी बैटरी दी गई है और ये एक बार फुल चार्ज होने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है. हालांकि, इसकी रेंज कार के वेरिएंट और टेस्टिंग की स्थिति पर निर्भर करती है.

मोहित सूरी का करियर
मोहित सूरी के बॉलीवुड करियर की बात करें तो उन्होंने रोमांस और इमोशन से भरपूर फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने 'आवारापन', 'आशिकी 2', 'एक विलेन', 'हमारी अधूरी कहानी' और 'मलंग' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है.

वहीं, उनकी आखिरी फिल्म 'सैयारा' थी, जो साल 2025 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आए. दोनों की ये डेब्यू  फिल्म थी.

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Published at : 19 Aug 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
Mohit Suri
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