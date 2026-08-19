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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'विश्वनाथ एंड सन्स' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, बनी वेंकी की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'विश्वनाथ एंड सन्स' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, बनी वेंकी की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'विश्वनाथ एंड सन्स' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रखा है. फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. दुनियाभर में तो फिल्म ने धमाकेदार कमाई कर ली है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 19 Aug 2026 04:15 PM (IST)
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साउथ फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. फिल्म को वेंकी अटलुरी ने डायरेक्ट किया है. ये वेंकी के करियर क हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. 

'विश्वनाथ एंड सन्स' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने नेट 72.30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 83.60 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 45 करोड़ कमाए हैं. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 128.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म ने पांचवें दिन 6.30 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 5,021 शोज मिले और 24.1 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने पांचवें दिन तमिल में 3.15 करोड़ कमाए. वहीं तेलुगू में फिल्म 3.20 करोड़ का कलेक्शन किया. 

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन 

बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 15.35 करोड़ कमाए. पहले दिन फिल्म को 5,034 शोज मिले. फिल्म को 42.2 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने 22.25 करोड़ कमाए. फिल्म को 5,157 शोज मिले और 59 परसेंट ऑक्यूपेंस मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 20.55 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 4,876 शोज मिले. फिल्म को 53.2 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. चौथे दिन फिल्म ने 7.80 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 4,962 शोज मिले और 27.9 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

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वेंकी अटलुरी ने बनाया ये रिकॉर्ड

इसी के साथ फिल्म ने रिकॉर्ड भी बना लिया है. ये वेंकी अटुलरी की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. आइए नजर डालते हैं वेंकी की फिल्मों के बारे में. 

वेंकी की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में नंबर वन पर 'विश्वनाथ एंड सन्स' है. इस फिल्म ने 130.31 करोड़ (5 दिन) की कमाई कर ली है. दूसरे नबंर पर 'वाथी' है. इस फिल्म ने 116.2 करोड़ कमा लिए हैं. तीसरे नंबर पर 'लकी भास्कर' है. इस फिल्म ने 115.39 करोड़ कमाए हैं. चौथे नंबर पर 'रंग दे' है. 'रंग दे' ने 27.8 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. पांचवें नबंर पर 'तोली प्रेमा' है. इस फिल्म ने 23.95 करोड़ का बिजनेस किया. छठे नंबर पर 'मिस्टर मजनू' है. इस फिल्म ने 19.4 करोड़ का बिजनेस किया है.

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'विश्वनाथ एंड सन्स' की कास्ट

बता दें कि इस फिल्म में सूर्या लीड रोल में हैं. उनके अलावा फिल्म में ममिथा बैजू, राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन जैसे स्टार्स हैं. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म 130 करोड़ के बजट में बनी है. ये सूर्या की दूसरी सबसे महंगी फिल्म है. सूर्या की सबसे महंगी फिल्म 'कंगुवा' है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 300 से 350 करोड़ के बजट में बनी थी.

'विश्वनाथ एंड सन्स' की कहानी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में सूर्या एक ऐसे कैरेक्टर में हैं जो सिंगल है और सेरोगेसी के जरिए एक बच्चे के पिता बनते हैं. उस बच्चे को एक गंभीर बीमारी होती है. वहीं ममिथा सेरोगेट मदर के रोल में हैं. फिल्म में काफी इमोशन्स हैं. अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि फिल्म कितनी कमाई करती है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 19 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Box Office Vishwanath And Sons
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