गोविंदा से तलाक नहीं लेंगी सुनीता, इस वजह से पहुंचीं फैमिली कोर्ट

एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. दोनों के बीच की अनबन अब पब्लिक में भी आ गई है. हाल ही में गोविंदा और सुनीता के तलाक को लेकर खबरें आईं. रिपोर्ट थी कि सुनीता ने तलाक के लिए केस फाइल किया है.बुधवार को सुनीता को फैमिली कोर्ट के बाहर भी देखा गया. इसके बाद से दोनों के तलाक की खबरों को हवा मिली. हालांकि, अब सुनीता के फैमिली कोर्ट जाने की वजह सामने आ गई है.

फैमिली कोर्ट क्यों पहुंचीं सुनीता?

दरअसल, सुनीता फैमिली कोर्ट तलाक केस वापस लेने गई थी. एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुनीता ने तलाक का केस फाइल किया हुआ था उसे ही वो वापस लेने के लिए फैमिली कोर्ट पहुंची थीं.

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गोविंदा के मैनेजर ने कहा ये

वहीं गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने भी इन खबरों को कंफर्म किया है. उन्होंने कहा, 'एक बार वो कोर्ट पहुंच गई तो पूरी दुनिया को पता चल गया. क्या दुनिया को जानने की जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है. फैमिली के मामले फैमिली में रहने चाहिए. बैठकर बात करने से कई चीजें ठीक हो जाती हैं. अगर आज केस वापस ही लेना था, तो उन्होंने केस फाइल ही क्यों करवाया था? इससे मुझे दुख होता है. हम तमाशा क्यों बने? सबकुछ बहुत अचानक हुआ. गोविंदा का कोई रिएक्शन नहीं है. भगवान सभी को सद्बुद्धि दे. सभी समझ के साथ काम करें. मैंने हमेशा गोविंदा, सुनीता और उनके बच्चों के लिए अच्छा ही बोला है.'

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इस फिल्म से गोविंदा कर रहे कमबैक

बता दें कि गोविंदा और सुनीता के बीच में लंबे समय तकरार देखने को मिल रहा है. सुनीता गोविंदा पर कई आरोप भी लगा चुकी हैं. गोविंदा को सुनीता ने शुगर डैडी का टैग भी दिया. दरअसल, गोविंदा रानी स्वर्णकार संग फिल्म करने जा रहे हैं. फिल्म का नाम है 'रूपा' फिल्म की गोविंदा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है. गोविंदा और रानी को कई बार साथ में देखा गया. हाल ही में दोनों एयरपोर्ट भी स्पॉट हुए.

सुनीता आहूजा-गोविंदा की जुबानी जंग

गोविंदा और रानी को लेकर सुनीता ने पब्लिक में रिएक्ट किया. सुनीता ने कहा फिल्म का प्रमोशन हो रहा है. लेकिन प्रमोशन के लिए पहले फिल्म तो बने. बिना फिल्म बने ही प्रमोशन हो रहा है. बेटी की उम्र की लड़की को लेकर गोविंदा घूम रहा है. सुनीता ने रानी को लेकर कहा कि इतने पैसे वाला आदमी साथ है तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहने.

इसके बाद गोविंदा ने भी रिएक्ट किया था. गोविंदा ने कहा था कि सुनीता हद में रहें. गोविंदा ने कहा कि सुनीता कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, जिससे उनका नाम बदनाम हो. कितने बड़े एक्टर्स ने अपने से छोटी उम्र की लड़की संग काम किया है, लेकिन सुनीता उन्हें बदनाम कर रही हैं.