बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में 14 नवंबर को निधन हो गया था. कामिनी कौशल के जाने से बॉलीवुड को झटका लगा है. कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलि दी थी. कामिनी कौशल का मुंबई में शनिवार को अंतिम संस्कार हुआ है. कामिनी कौशल के अंतिम संस्कार में एक भी बॉलीवुड सेलेब नहीं पहुंचा है.

बड़े बेटे ने किया अंतिम संस्कार

कामिनी कौशल का अंतिम संस्कार का वर्ली के श्मशान घाट पर हुआ है.जहां पर एक्ट्रेस को अंतिम विदाई देते हुए माहौल इमोशनल हो गया.न्यूज एजेंसी एएनआी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बड़े बेटे विधु ने हिंदू रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार किया. उनकी आखिरी यात्रा में उनके परिवा के साथ दो पेट डॉग भी शामिल हुए थे.

कोई बॉलीवुड सेलेब नहीं हुआ शामिल

कामिनी कौशल के अंतिम संस्कार में एक भी बॉलीवुड सेलब शामिल नहीं हुआ था. ये देखकर हर कोई चौंक रहा है. सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर तो कामिनी के लिए पोस्ट शेयर किया था मगर इंडस्ट्री से एक भी शख्स उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ था.

अनुपम खेर ने दी श्रद्धांजलि

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कामिनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा- 'कामिनी कौशल जी ना केवल एक बेहतरीन कलाकार थीं, बल्कि एक ख़ूबसूरत इंसान भी थीं। मैं जब भी उनसे मिला, वे हमेशा मुस्कराकर और प्यार से मिलीं और हमेशा अच्छी नसीहत दी। भारतीय फ़िल्मों के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा! ओम शांति!'

कामिनी कौशल ने अपने फिल्मी करियर में 40, 50 और 60 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने थे. उन्होंने दिलीप कुमार से लेकर आमिर खान सभी के साथ काम किया है. कामिनी कौशल आखिरी बार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आईं थीं.

