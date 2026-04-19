ब्रेकअप के बाद महीनों तक नहीं सो पाईं कल्कि कोचलिन, बोलीं- 'नींद ही गायब हो गई थी'

कल्कि कोचलिन ने हाल ही में अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर को याद किया. ये वो दौर था जब दिल टूटने की वजह से वो महीनों तक इंसोम्निया से जूझती रहीं. इस दौरान उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर पड़ा था.सोहा अली खान के पॉडकास्ट में कल्कि ने बताया कि कैसे इमोशनल दर्द धीरे-धीरे फीजिकल प्रॉब्लम में बदल गई.

उन्होंने कहा,'दिल टूटने के बाद मुझे कई महीनों तक नींद आई, तब समझ आया कि इन सब की वजह से मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है.'कल्कि ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि उनकी रातें बेहद लंबी और बेचैन होती थीं. नींद जैसे उनसे दूर हो गई थी.

एक्ट्रेस ने कहा कि वो सो नहीं पाती थीं

अगर कभी नींद आती भी थी, तो वो रात के 2-3 बजे उठ जातीं और फिर दोबारा सो नहीं पाती थीं. उन्होंने कहा,'मैं सो ही नहीं पाती थी. रात में उठकर गिटार बजाती या खुद को किसी काम में लगा लेती थी, क्योंकि दोबारा नींद आना मुश्किल था.'

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एक्ट्रेस ने बताया कि लगातार नींद की कमी की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई थी. काम के दौरान भी उन्हें समझ नहीं आता था कि वो जाग रही हैं या सपना देख रही हैं.उन्होंने कहा,'ऐसा लगता था जैसे मैं किसी ड्रीम स्टेट में हूं या सच में जाग रही हूं.ये स्थिति करीब चार महीनों तक चली.'

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आपको बता दें कल्कि ने पहली शादी अनुराग कश्यप से की थी. हालांकि जब दोनों अलग हुए तो एक्ट्रेस की जिंदगी में Guy Hershberg की एंट्री हुई और दोनों ने साल 2020 में बेटी सैफो का वेलकम किया.वर्क फ्रंट की बात करें तो कल्कि को हाल ही में गोल्डफिश में देखा गया था.फिलहाल एक्ट्रेस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को मैनेज करने में लगी हुई हैं.

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