एक्ट्रेस काजोल ने सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार से एक सवाल पूछा है. काजोल ने अक्षय कुमार की इंस्टा स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उनसे पूछा, "मस्का लगा रहे हो?"काजोल ने यह सवाल अक्षय से क्यों किया, इसकी एक मजेदार कहानी है.

दरअसल, गुरुवार को अक्षय कुमार ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और काजोल को उनके नए टॉक शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ का एक वीडियो शेयर किया था. प्रीमियर एपिसोड का वीडियो शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने दोनों को बधाई दी.

इस क्लिप में काजोल सलमान खान और आमिर खान से पूछ रही हैं कि वह दोनों अच्छे दोस्त कैसे बने? वीडियो शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, "मजेदार, दिल को छू लेने वाला और ढेर सारी कहानियों से भरा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, ऐसा ही होता है जब ट्विंकल खन्ना और काजोल साथ होते हैं. पहला एपिसोड आ गया है, जाकर देखें, यह वाकई टू मच है." उनकी इसी पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट काजोल ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लगाते हुए लिखा, "मस्का लगा रहे हो?"

काजोल ने आमिर खान और सलमान खान की दोस्ती पर सवाल पूछा

वैसे अक्षय कुमार शुरू से ही इस टॉक शो का प्रमोशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से करते रहते हैं. काजोल का इशारा इसी तरफ था. अक्षय कुमार ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें काजोल और ट्विंकल ने अपने शो में आमिर खान और सलमान खान की दोस्ती पर सवाल किया था.

इसका जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, "हमारी दोस्ती पहले से ही गहरी थी, इसकी शुरुआत 'अंदाज अपना-अपना' के सेट से हुई थी. तब यह 7 बजे ही सेट पर आ जाता था और मैं 9 बजे."

अंदाज अपना अपना' फिल्म सेट की कहानी

आमिर खान ने बताया कि, "दरअसल, मुझे लगता है कि यह तब हुआ जब मेरा रीना से तलाक हुआ था. आपको याद है? आप डिनर पर आए थे और तब सलमान और मैं पहली बार एक-दूसरे से ठीक से जुड़े. क्योंकि उससे पहले मुझे लगता था कि भाई टाइम पर नहीं आता, हमको बहुत प्रॉब्लम होती थी, 'अंदाज अपना अपना' फिल्म के सेट पर."