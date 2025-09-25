हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैसा खाना खाता है देओल परिवार? जानें कब नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते धर्मेंद्र, ईशा देओल ने सब कुछ बताया

कैसा खाना खाता है देओल परिवार? जानें कब नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते धर्मेंद्र, ईशा देओल ने सब कुछ बताया

Esha’s Revelation: ईशा देओल ने बातचीत में खुलासा किया कि उनके घर में खाने को लेकर अलग-अलग पसंद हैं, लेकिन उनकी दोनों बेटियाँ खासतौर पर साउथ इंडियन खाने की दीवानी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस ईशा देओल ने हाल ही में अपने परिवार की लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतों पर इंट्रेस्टिंग बातें शेयर कीं, जिससे फैंस को देओल परिवार की जिंदगी की झलक देखने का मौका मिला. उनके एक्सपीरियंस न केवल उनके परिवार के बीच के प्यार को दर्शाते हैं.

ईशा ने हाल ही में ईटाइम्स के साथ इंटरव्यू में अपने परिवार की लाइफस्टाइल और खाने-पीने की पसंद को लेकर कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि उनके घर में खाने को लेकर अलग-अलग पसंद जरूर हैं, लेकिन बेटियों की पसंद हर बार जीत जाती है.

ईशा ने बताया कैसा खाना खाता है देओल परिवार

ईशा ने कहा कि वह खुद बचपन से ही साउथ इंडियन खाना खाकर बड़ी हुई हैं और उनकी डाइट में इडली, डोसा, सांभर, चटनी और दही-चावल हमेशा शामिल रहते हैं. यही वजह है कि अब उनकी बेटियों ने भी इन डिशेज को अपना लिया है. इतना ही नहीं, उनकी बेटियां कुक से बार-बार कहती हैं कि हफ्ते में कई बार इडली-सांभर बनाकर दें. यह देखकर उन्हें खुशी होती है कि उनकी अगली पीढ़ी भी इन टेस्टी खानों को पसंद करती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESHA DEOL (@imeshadeol)

एक-दूसरे का ख्याल रखते दिखते है धर्मेंद्र और हेमा

ईशा ने इस दौरान अपने पिता धर्मेंद्र और मां हेमा मालिनी के रिश्ते की एक प्यारी झलक भी साझा की. उन्होंने बताया कि उनके पापा हमेशा मां की पसंद का ख्याल रखते हैं. हेमा मालिनी को नॉनवेज की स्मेल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जब भी धर्मेंद्र उनके साथ रहते हैं तो पूरी तरह वेजिटेरियन बन जाते हैं.

हालांकि, बाहर शूटिंग के दौरान कभी-कभी वह नॉनवेज डिश खाते हैं, लेकिन तब भी वे यह काम अलग कमरे में जाकर करते हैं ताकि हेमा को कोई दिक्कत न हो. ईशा कहती हैं कि उन्होंने खुद कई बार अपने माता-पिता को इस तरह एक-दूसरे का ख्याल रखते देखा है और उनके रिश्ते की यही खूबसूरती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESHA DEOL (@imeshadeol)

धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी

धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है. 70 के दशक में जब दोनों ने शोले, सीता और गीता, राजा जानी और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में काम किया तो उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को खूब सराहा गया.

धीरे-धीरे यह कैमिस्ट्री असल जिंदगी के प्यार में बदल गई. हालांकि, उस वक्त धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, लेकिन साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली. इस शादी पर समाज और मीडिया ने काफी सवाल उठाए, फिर भी दोनों ने एक-दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा.

आज भी धर्मेंद्र और हेमा का रिश्ता मिसाल माना जाता है. उनकी दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल ने कुछ समय फिल्मों में काम किया और बाद में अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान दिया. ईशा मानती हैं कि उनके माता-पिता के बीच का आपसी रिस्पेक्ट और प्यार ही उन्हें आज भी इतना मजबूत बनाए हुए है.

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini Esha Deol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान, 'रूस संग जंग खत्म होते ही छोड़ दूंगा राष्ट्रपति पद'
वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान, 'रूस संग जंग खत्म होते ही छोड़ दूंगा राष्ट्रपति पद'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
Advertisement

वीडियोज

iPhone 17 के पीछे दीवानगी या धोखा? बैंकों की ₹5000 करोड़ की कमाई का खुलासा!| Paisa Live
GST Bachat Utsav: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का तोहफा
H-1B Visa Fee Hike vs China’s New K Visa: Global Tech Talent के लिए कौन बनेगा Magnet?| Paisa Live
IPO Alert: Jain Resource Recycling IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India Test Squad: वेस्ट इंडीज के खिलाफ़ Team India का ऐलान, Shubman Gill कप्तान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान, 'रूस संग जंग खत्म होते ही छोड़ दूंगा राष्ट्रपति पद'
वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान, 'रूस संग जंग खत्म होते ही छोड़ दूंगा राष्ट्रपति पद'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
बॉलीवुड
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
बिहार
बिहार चुनाव: BJP जिला कोर कमेटी की बैठक समाप्त, सीट बंटवारे पर लिया गया बड़ा फैसला
बिहार चुनाव: BJP जिला कोर कमेटी की बैठक समाप्त, सीट बंटवारे पर लिया गया बड़ा फैसला
यूटिलिटी
Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
हेल्थ
Medicines To Avoid In Pregnancy: प्रेग्नेंसी में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये दवाएं, ट्रंप के पैरासिटामोल विवाद के बीच जान लें जरूरी बात
प्रेग्नेंसी में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये दवाएं, ट्रंप के पैरासिटामोल विवाद के बीच जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget