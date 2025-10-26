हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कभी हां कभी ना' से लेकर 'जवान' तक, थिएटर्स में फिर बवाल काटेंगी शाहरुख खान की ये फिल्में, देखें लिस्ट

‘कभी हां कभी ना’ से लेकर ‘जवान’ तक, थिएटर्स में फिर बवाल काटेंगी शाहरुख खान की ये फिल्में, देखें लिस्ट

Shah Rukh Khan Birthday Special: शाहरुख खान के 60वें बर्थडे पर फैंस को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. एक्टर की 7 आइकॉनिक फिल्में थिएटर में फिर से रिलीज होने जा रही है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 26 Oct 2025 12:05 PM (IST)
बॉलीवुड के किंग यानि शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. एक्टर अपने बर्थडे पर फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं. दरअसल उनकी एक या दो नहीं बल्कि पूरी 7 आइकॉनिक फिल्में एक बार फिर थिएटर में दस्तक देने वाली हैं. टलिए देखते हैं इस लिस्ट में किस-किस फिल्म का नाम शामिल है.

शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा गिफ्ट

ये गुड न्यूज शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. इस पोस्ट में लिखा गया, ‘शाहरुख खान की कुछ पुरानी फ़िल्में सिनेमाघरों में वापस आ रही हैं. उनमें आदमी ज्यादा नहीं बदला है… बस बाल थोड़े बदल गए हैं और थोड़ा ज्यादा हैंडसम हो गया हूं. शाहरुख खान फ़िल्म महोत्सव 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. भारत भर के चुनिंदा सिनेमाघरों में, पीवीआर आईनॉक्स के सहयोग से.यूके, यूरोप, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वाईआरएफ की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज़..’

 
 
 
 
 
थिएटर में री-रिलीज होगी एक्टर की 7 फिल्में

बता दें कि शाहरुख खान की जो फिल्में फिर से रिलीज होने जा रही है. उसमे  ‘मैं हूं ना’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘देवदास’, ‘दिल से’, ‘कभी हां कभी ना’, ‘जवान’ और ‘ओम शांति ओम’ का नाम शामिल है. इन फिल्मों से कुछ तो पहले ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुकी हैं. ‘जवान’ ने तो कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े थे.

शाहरुख खान वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान को आखिरी बार ‘डंकी’ में देखा गया था. जिसमें तापसी पन्नू और विक्की कौशल भी अहम रोल में थे. अब एक्टर ‘किंग’ की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. जिसमें वो पहली बार अपनी लाडली बेटी सुहान खान संग स्क्रीन शेयर करेंगे. इसके अलावा एक्टर के पास "टाइगर वर्सेस पठान" भी है. जिसमें वो सलमान खान के साथ दिखेंगे.

‘खेसारी तो खुलेआम मेरा अनादर करते हैं..’ भोजपुरी एक्टर पर जमकर बरसीं अक्षरा सिंह, कही ये बातें

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 26 Oct 2025 12:05 PM (IST)
Shahrukh Khan Devdas Jawan Bollywood
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
