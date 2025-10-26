‘खेसारी तो मेरा अनादर करते हैं..’ बिहार चुनाव में एक्टर को सपोर्ट करने पर बोलीं अक्षरा सिंह, कही ये बात
Akshara Singh On Khesari Lal Yadav: अक्षरा सिंह ने एक बार फिर खेसारी लाल यादव पर जमकर निशाना साधा. एक्ट्रेस ने कहा, 'वो तो मेरा खुलेआम अनादर करते हैं..'
बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. ऐसे में कई भोजपुरी सितारे भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे में हैं. इसमें से एक खेसारी लाल यादव भी है. जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर छपरा में ताल ठोक रहे हैं. इसी बीच भोजपुरी इंडस्ट्री की बेबाक क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने उनपर निशाना साधा है. एक्ट्रेस ने कहा, ‘वो तो खुलेआम मेरा अनादर करते हैं..’
‘खेसारी खुलेआम मेरा अनादर करते हैं’
न्यूज 24 की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्षरा सिंह ने हाल ही में खेसारी लाल यादव को बिहार चुनाव में सपोर्ट करने के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने कहा, "खेसारी तो खुलेआम मेरा अनादर करते हैं, तो हम कहां से उनका सपोर्ट करेंगे. लेकिन इंसानियत के नाते हम बस ये ही कहना चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो भी आगे बढ़ें.."
अक्षरा ने लगाए थे खेसारी पर आरोप
अक्षरा सिंह ने आगे कहा, ‘हमारे इंडस्ट्री के लोग हर जगह तरक्की ही करें, अगर वो आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे. तो हमारी ही इंडस्ट्री का फायदा होगा. मैं सबको अब सिर्फ इसी नजरिए से देखती हूं...’ बता दें कि अक्षरा सिंह ने एक पॉडकास्ट में भोजपुरी स्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. एक्ट्रेस ने कहा था कि इन दोनों की वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ था.
पवन सिंह के साथ था एक्ट्रेस का अफेयर
अक्षरा सिंह अपने काम के साथ लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस का कई सालों तक पवन सिंह के साथ अफेयर चला था. लेकिन फिर पवन ने ज्योति सिंह से शादी रचा ली. इसकी वजह से एक्ट्रेस को गहरा सदमा भी लगा था. कहा जाता है कि पवन से अलग होने के बाद अक्षरा और खेसारी पर काफी वक्त तक रिलेशनशिप में रहे थे.
ये भी पढ़ें -
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL