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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडChand Mera Dil BO Day 1 Prediction: चांद मेरा दिल पहले दिन बॉक्स ऑफिस करेगी कमाल, बनेगी 2026 की बड़ी रोमांटिक ओपनर!

Chand Mera Dil BO Day 1 Prediction: चांद मेरा दिल पहले दिन बॉक्स ऑफिस करेगी कमाल, बनेगी 2026 की बड़ी रोमांटिक ओपनर!

Chand Mera Dil Box Office: 'चांद मेरा दिल' 22 मई को रिलीज होने वाली है. फिल्म में लक्ष्य और अनन्या पांडे लीड रोल में दिखेंगे. फिल्म को लेकर काफी बज है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 20 May 2026 10:06 PM (IST)
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अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' रिलीज के लिए तैयार है. ये रोमांटिक थ्रिलर 22 मई को रिलीज होगी. फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है. फिल्म का ट्रेलर को फैंस ने बहुत प्यार दिया. फिल्म को लेकर ठीक-ठाक बज है. फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी काफी चर्चा है. 

चांद मेरा दिल का प्रीडिक्शन

कोईमोई की खबर के मुताबिक, फिल्म के बज को लेकर हो सकता है कि फिल्म पहले दिन 4-6 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे. फिल्म को अगर पॉजिटिव वर्ड माउथ मिला तो उसका भी फायदा वीकेंड पर मिल सकता है. 

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अगर फिल्म ने 4-6 करोड़ के बीच पहले दिन कमाई की तो फिल्म 2026 की बड़ी रोमांटिक ओपनर बन जाएगी.

2026 की टॉप रोमांटिक ओपनर

2026 की टॉप रोमांटिक ओपनर की बात करें तो इस लिस्ट में 'पति पत्नी और वो' पहले नंबर पर है. 'पति पत्नी और वो' ने पहले दिन 1.25 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे नंबर पर 'दो दीवाने शहर में' हैं. इस फिल्म ने 1.2 करोड़ कमाए थे. तीसरे दिन नंबर पर 'एक दिन' है 1.15 करोड़ की कमाई के साथ. चौथे नंबर पर 'गिन्नी वेड्स सनी 2' है. इस फिल्म ने 30 लाख कमाए थे.

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'चांद मेरा दिल' को मिलेगा फायदा?

बता दें कि हिंदी मार्केट में शुक्रवार को कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है तो 'चांद मेरा दिल' को इसका भी फायदा मिल सकता है. फिल्म को स्क्रीन काउट भी ज्यादा मिल सकता है. इसी के साथ फिल्म के टिकट पर भी डिस्काउंट मिल रहा है. ओपनिंग डे पर शाम 5 बजे से पहले टिकट का प्राइज 149 रुपये है. 5 बजे के बाद 199 रुपये है. इस स्ट्रेटिज से ज्यादा फुटफॉल मिलेगा. अब देखना होगा कि अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा. 

वर्क फ्रंट पर अनन्या पांडे को फिल्म 'तू मेरी मां तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आई थीं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 20 May 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
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