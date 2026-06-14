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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: 'लगान' के इवेंट में पति जय मेहता को पोज देने के लिए गाइड करती दिखीं जूही चावला, वीडियो हुआ वायरल

Video: 'लगान' के इवेंट में पति जय मेहता को पोज देने के लिए गाइड करती दिखीं जूही चावला, वीडियो हुआ वायरल

Juhi Chawla-Jay Mehta: जूही चावला का एक सोशल मीडिया पर तेजी से तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जूही अपने पति जय मेहता को पैपराजी के सामने पोज देने के लिए गाइड करती नजर आती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 14 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की आइकॉनिक फिल्म 'लगान' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर आमिर ने एक इवेंट का आयोजन किया, जिसमें कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे. बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला भी अपने पति जय मेहता के साथ इस इवेंट में शामिल हुईं और इस कपल ने पूरी लाइमलाइट लूट ली.

जूही चावला ने पति जय मेहता संग दिए पोज
जूही चावला का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जूही अपने पति जय मेहता को पैपराजी के सामने पोज देने के लिए गाइड करती नजर आती हैं. इसके बाद दोनों ने साथ में कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए. वहीं, बाद में पैपराजी के कहने पर जूही चावला ने कुछ सोलो पोज भी दिए. 

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कैसा है जूही चावला और जय मेहता का लुक?
जूही चावला के लुक की बात करें तो उन्होंने इस इवेंट में पर्पल रंग का सिल्क कुर्ता सेट पहना था, जिसमें वो बला की खूबसूरत लगीं. उन्होंने अपने लुक को गोल्ड नेकलेस और मैचिंग ब्रेसलेट के साथ एक्सेसराइज किया, जो उनके स्टाइल को एक रॉयल टच दे रहा है. खुले बालों ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए. वहीं, जय मेहता ने रॉयल ब्लू कलर का टू-पीस सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने ब्लू फ्लोरल प्रिंटेड शर्ट कैरी की.

 
 
 
 
 
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जूही चावला ने गुपचुप रचाई शादी
जूही चावला ने साल 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी. उनकी शादी की बात तब सामने आई, जब 2001 में उनकी बेटी का जन्म हुआ. इस कपल के दो बच्चे बेटी जाह्नवी मेहता और बेटा अर्जुन मेहता हैं. बता दें कि जय मेहता की पहली शादी सुजाता बिरला से हुई थी, जिनकी 1990 में एक प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हो गई थी. उस समय जूही ने जय का बहुत साथ दिया, जिससे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और बाद में ये प्यार में बदल गई.

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Published at : 14 Jun 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Juhi Chawla Jay Mehta
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