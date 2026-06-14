'मैं वापस आऊंगा' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने पहले दिन 1.15 करोड़ रुपये कमाए हैं.