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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSharvari Wagh Upcoming Movies: 'अल्फा' से लेकर 'ये प्रेम मोल लिया', इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगी शरवरी वाघ

Sharvari Wagh Upcoming Movies: 'अल्फा' से लेकर 'ये प्रेम मोल लिया', इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगी शरवरी वाघ

Sharvari Wagh Upcoming Movies: बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ 14 जून को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट चेक करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jun 2026 08:08 AM (IST)
Sharvari Wagh Upcoming Movies: बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ 14 जून को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट चेक करते हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो इन दिनों सफलता के उस मुकाम पर हैं, जहां हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है. शरवरी अपनी आने वाली कई बड़े बजट की फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं. फिलहाल उनके पास फिल्मों की लंबी लिस्ट है.

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बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस शरवरी वाघ को इन दिनों फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में देखा जा रहा है. इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं.
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस शरवरी वाघ को इन दिनों फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' में देखा जा रहा है. इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं.
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'मैं वापस आऊंगा' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने पहले दिन 1.15 करोड़ रुपये कमाए हैं.
'मैं वापस आऊंगा' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, इस फिल्म ने पहले दिन 1.15 करोड़ रुपये कमाए हैं.
Published at : 14 Jun 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Sharvari Wagh Bollywood

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