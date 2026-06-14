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Sharvari Wagh Upcoming Movies: 'अल्फा' से लेकर 'ये प्रेम मोल लिया', इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगी शरवरी वाघ
Sharvari Wagh Upcoming Movies: बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ 14 जून को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट चेक करते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शरवरी वाघ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो इन दिनों सफलता के उस मुकाम पर हैं, जहां हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है. शरवरी अपनी आने वाली कई बड़े बजट की फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं. फिलहाल उनके पास फिल्मों की लंबी लिस्ट है.
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Published at : 14 Jun 2026 08:08 AM (IST)
Tags :Sharvari Wagh Bollywood
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