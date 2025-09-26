फेमस असमिया सिंगर जुबीन गर्ग की अचानक मौत के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने बड़ा एक्शन लेते हुए म्यूजियिशन शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार किया है. गोस्वामी उस ग्रुप में शामिल थे जो जुबीन के साथ सिंगापुर में यॉट ट्रिप पर गए थे. इसी दौरान जुबीन की अचानक मौत हो गई थी.

म्यूजिशियन गोस्वामी पर क्या लगे हैं आरोप?

गोस्वामी को पूछताछ के लिए गुरुवार की सुबह हिरासत में लिया गया था फिर बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. हालाँकि अधिकारियों ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि गोस्वामी को किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. उनके खिलाफ औपचारिक आरोप लगाए जाएंगे या नहीं, इस बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच कई सुरागों के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि इनवेस्टिगेटर्स उन घटनाओं की सीरीज को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कारण गर्ग की अचानक मौत हुई.

कई लोगों को हिरासत में ले सकती है एसआईटी

असम सरकार ने ज़ुबीन की मौत की जांच के लिए विशेष पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है. इस बीच, एंटरप्रेन्योर और सांस्कृतिक कार्यकर्ता श्यामकानु महंत भी एसआईटी की जांच के घेरे में हैं. कथित तौर पर उन्होंने सीआईडी ​​से संपर्क कर आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है. अधिकारियों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है. इसके अलावा, इस मामले से जुड़ी कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सिंगापुर असम एसोसिएशन के कई सदस्यों को भी हिरासत में लिया जा सकता है. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच बढ़ने पर और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है.

जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को हुई थी मौत

बता दें कि जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी. मंगलवार को, असम के ‘पसंदीदा रॉकस्टार’ का राजकीय सम्मान और 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम संस्कार किया गया था. उनकी मृत्यु में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को खारिज करने के लिए दूसरा पोस्टमार्टम किए जाने के बाद, गुवाहाटी के बाहरी इलाके कमरकुची में उनका अंतिम संस्कार किया गया.

शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया था कि गर्ग की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी. हालांकि, उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने क्लियर किया कि सिंहर को लाज़रस द्वीप पर तैरते समय दौरा पड़ा था, और स्कूबा डाइविंग से जुड़ी घटना के दावों को खारिज कर दिया.उन्होंने बताया कि ज़ुबीन, अपने ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा सहित सहयोगियों के साथ, अपनी पहली तैराकी के दौरान लाइफ जैकेट पहने हुए थे.

किनारे पर लौटने के बाद, जुबीन दूसरी बार स्विमिंग के लिए गए थे, जिसके दौरान उन्हें दौरा पड़ा और बाद में दोपहर 2.30 बजे सिंगापुर जनरल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था.