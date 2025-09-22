अक्षय कुमार जॉली एलएलबी 3 से पर्दे पर छा गए हैं. अरशद वारसी संग उनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया है. जॉली एलएलबी 3 को बहुत सराहा जा रहा है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्म गर्दे उड़ा रही है. फिल्म लगातार नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. आइए जानते हैं फिल्म का वर्ल्डवाइड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा.

जॉली एलएलबी 3 धमाल मचा दिया

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 80 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म ने तीन दिन में ओवरसीज 16 करोड़ कमाए हैं. फिल्म को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं.

बता दें कि जॉली एलएलबी 3 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट 12.5 करोड़ से खाता खोला था. लेकिन इसके बाद कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. दूसरे दिन फिल्म ने नेट 20 करोड़ कमाए. वहीं तीसरे दिन फिल्म ने नेट 21 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 53.5 करोड़ हो गया है. वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 64 करोड़ हो गया है.

अरशद के करियर की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

फिल्म अरशद वारसी के करिर की चौथी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म ने डबल धमाल (44.1 करोड़), पागलपंती (41.2 करोड़), धमाल (33.06 करोड़), जॉली एलएलबी (32.43 करोड़), इश्किया (28.32 करोड़), डेढ़ इश्किया (27.24 करोड़) जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. जिस हिसाब से फिल्म कमाई कर रही है जल्द ही फिल्म गोलमाल 3 (106.64 करोड़) को भी पीछे छोड़ देगी. वहीं अक्षय की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए अभी फिल्म को काफी मेहनत करनी पड़ेगी.

जॉली एलएलबी 3 को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला, गजराज राव जैसे स्टार्स हैं. फिल्म अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों ही वकील बने हैं. दोनों के नाम भी जॉली हैं. इसी कारण से दोनों हर वक्त एक-दूसरे से लड़ने का मौका ढूढ़ते हैं और खुद को असली जॉली बताते हैं.