'जॉली एलएलबी 3' की कहानी क्या है? कोर्ट में लड़ते-लड़ते अक्षय-अरशद ने बॉक्स ऑफिस पर डाला डांका

अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिगड़ी एक बार फिर थिएटर्स में बवाल काट रही है. 19 सितंबर को 'जॉली एलएलबी 3' सिनेमाघरों में रिलीज हुई और ओपनिंग डे से ही फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. ऑडियंस समेत क्रिटिक्स ने भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. आइए जानते हैं क्या है फिल्म की कहानी जिस वजह से लोग कर रहे हैं पैसों की बारिश.

क्या है जॉली एलएलबी 3 की कहानी?

सुभाष कपूर की ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है. फिल्म की कहानी 2011 में उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौल में हुई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. फिल्म की कहानी अब मस्ट वॉच बन थिएटर्स में खूब पैसा छाप रही है.

इस फिल्म में देश के बड़े बिजनेसमैन खेतान के ईगो और पैसों की लालच की कहानी दिखाई है. ये बिजनेसमैन बीकानेर के गरीब किसानों की जमीन किसी भी तरह हासिल करना चाहता है. दरअसल वो बीकानेर को बोस्टन बनाने का सपना देखता है और इसके सामने इन गरीब अन्नदाताओं की जान और जमीन की कीमत का कोई मोल नहीं है. इस भ्रष्टाचारी बिजनेसमैन की पोल तब खुलती है जब परसौल गांव की एक महिला (सीमा बिस्वास) अपनी जमीन देने से इनकार करती हैं.

ये केस कोर्ट में पहुंचता है और जॉली नम्बर 1 यानी अरशद वारसी उस महिला का केस लड़ते हैं और जॉली नंबर 2 यानी अक्षय कुमार इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के केस को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद कोर्टरूम में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की तीखी बहस देखने को मिलती है जो आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देगी.

कैसी रही अरशद वारसी और अक्षय कुमार की जुगलबंदी?

एक्टिंग के मामले में दोनों ही कलाकार परफेक्ट हैं. इस फिल्म में भी दोनों ने अपने कॉमिक स्टाइल को लेकर बहुत सराहना हासिल की है. दोनों ही जॉली ने अपने किरदारों को बेहतरीन तरीके से जस्टिफाई किया है. भले फिल्म में अरशद वारसी की स्क्रीन टाइम अक्षय से कम है लेकिन जब भी उन्हें देखा गया अपने पंचलाइन और डायलॉग से उन्होंने फिल्म में अपनी जान दाल दी.

इसके साथ ही सौरभ शुक्ला के स्क्रीन प्रेजेंस ने भी फिल्म में चार-चांद लगा दिया है. कोर्टरूम में भले ही चुटकुलों और कॉमेडी का सैलाब देखने को मिला लेकिन दोनों ही एक्टर्स अपने सटीक एक्सप्रेशंस और डायलॉग के जरिए दर्शकों के दिल में बस गए.



क्यों इस फिल्म पर हो रही है पैसों की बारिश?

'जॉली एलएलबी 3' थिएटर्स में 19 सितंबर को रिलीज हुई. ये फिल्म जॉली एलएलबी की हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. फिल्म के सक्सेस का पहला कारण तो ये है कि इसकी कहानी और किरदारों ने दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ दी है.

डायरेक्टर सुभाष कपूर ने अपने फिल्म में भरपूर कॉमिक एलिमेंट एड किया है लेकिन वो मुद्दे से नहीं भटके और बेहद आसान भाषा में उन्होंने फिल्म के इमोशंस ऑडियंस के दिल में पिरोए हैं.

इसके साथ ही फिल्म के हिट होने के पीछे इसके डायलॉग्स का भी बहुत बड़ा हाथ है. फिल्म में ऐसे कई डायलॉग है जो आपको हंसाएंगे भी और आपको गहरी सोच में भी डाल देंगे.

इसके साथ ही फिल्म ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिस्टम की पोल भी खोली है. ऊपरी चकाचौंध के पीछे असल में कितना भ्रष्टाचार छिपा है ये आपको इस फिल्म में पता लग जाएगा.

‘जॉली एलएलबी 3’ ने 12.5 करोड़ से ओपनिंग की थी. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने अब तक 57 करोड़ की कमाई की है और इसके बढ़ते क्रेज को देखकर साफ पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिल सकता है.