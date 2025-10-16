Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 28: 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है. अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने 'गजनी' को मात दे दी है.
'जॉली एलएलबी 3' का तूफान बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. 19 सितंबर को रिलीज हुई ये फिल्म 28 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए है. हर रोज लाखों में कमाकर भी 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अब आमिर खान की हिट फिल्म को मात दे दी है.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ रुपए कमाए थे.
- अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने सेकेंड वीक में 29 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
- थर्ड वीक में 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर 7.3 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- फिल्म ने 22वें दिन 50 लाख, 23वें दिन 1 करोड़ और 24वें दिन भी 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने 25वें दिन 30 लाख, 26वें दिन 45 लाख और 27वें दिन 28 लाख रुपए कमाए थे.
- फिल्म ने 28वें दिन भी अब तक (रात 10 बजे तक) 20 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' का कुल कलेक्शन अब 114.18 करोड़ रुपए हो गया है.
'जॉली एलएलबी 3' का डे-वाइज कलेक्शन
|दिन
|भारत नेट कलेक्शन
|दिन 1
|12.5 करोड़
|दिन 2
|20 करोड़
|दिन 3
|21 करोड़
|दिन 4
|5.5 करोड़
|दिन 5
|6.5 करोड़
|दिन 6
|4.5 करोड़
|दिन 7
|4 करोड़
|दिन 8
|3.75 करोड़
|दिन 9
|6.5 करोड़
|दिन 10
|6.25 करोड़
|दिन 11
|2.75 करोड़
|दिन 12
|3.75 करोड़
|दिन 13
|4 करोड़
|दिन 14
|2 करोड़
|दिन 15
|1.15 करोड़
|दिन 16
|1.75 करोड़
|दिन 17
|2.15 करोड़
|दिन 18
|0.6 करोड़
|दिन 19
|0.75 करोड़
|दिन 20
|0.45 करोड़
|दिन 21
|0.45 करोड़
|दिन 22
|0.5 करोड़
|दिन 23
|1 करोड़
|दिन 24
|1.15 करोड़
|दिन 25
|0.3 करोड़
|दिन 26
|0.45 करोड़
|दिन 27*
|0.28 करोड़
|दिन 28**
|0.2 करोड़
|कुल कलेक्शन
|114.18 करोड़
'जॉली एलएलबी 3' ने 'गजनी' को पछाड़ा
'जॉली एलएलबी 3' ने 28 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गजनी' को शिकस्त दे दी है. 2008 में रिलीज हुई इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 114 करोड़ रुपए कमाए थे. अब 'जॉली एलएलबी 3' के निशाने पर शाहरुख खान की फिल्म 'रा-वन' है जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 116.2 करोड़ रुपए है.
