हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?

Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 28: 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई हुई है. अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने 'गजनी' को मात दे दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Oct 2025 10:10 PM (IST)
Preferred Sources

'जॉली एलएलबी 3' का तूफान बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. 19 सितंबर को रिलीज हुई ये फिल्म 28 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए है. हर रोज लाखों में कमाकर भी 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अब आमिर खान की हिट फिल्म को मात दे दी है.

  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने सेकेंड वीक में 29 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
  • थर्ड वीक में 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर 7.3 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • फिल्म ने 22वें दिन 50 लाख, 23वें दिन 1 करोड़ और 24वें दिन भी 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया था.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने 25वें दिन 30 लाख, 26वें दिन 45 लाख और 27वें दिन 28 लाख रुपए कमाए थे.
  • फिल्म ने 28वें दिन भी अब तक (रात 10 बजे तक) 20 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली एलएलबी 3' का कुल कलेक्शन अब 114.18 करोड़ रुपए हो गया है.

'जॉली एलएलबी 3' का डे-वाइज कलेक्शन

दिन भारत नेट कलेक्शन 
दिन 1 12.5 करोड़
दिन 2 20 करोड़
दिन 3 21 करोड़
दिन 4 5.5 करोड़
दिन 5 6.5 करोड़
दिन 6 4.5 करोड़
दिन 7 4 करोड़
दिन 8 3.75 करोड़
दिन 9 6.5 करोड़
दिन 10 6.25 करोड़
दिन 11 2.75 करोड़
दिन 12 3.75 करोड़
दिन 13 4 करोड़
दिन 14 2 करोड़
दिन 15 1.15 करोड़
दिन 16 1.75 करोड़
दिन 17 2.15 करोड़
दिन 18 0.6 करोड़
दिन 19 0.75 करोड़
दिन 20 0.45 करोड़
दिन 21 0.45 करोड़
दिन 22 0.5 करोड़
दिन 23 1 करोड़
दिन 24 1.15 करोड़
दिन 25 0.3 करोड़
दिन 26 0.45 करोड़
दिन 27* 0.28 करोड़
दिन 28** 0.2 करोड़
कुल कलेक्शन 114.18 करोड़

'जॉली एलएलबी 3' ने 'गजनी' को पछाड़ा
'जॉली एलएलबी 3' ने 28 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गजनी' को शिकस्त दे दी है. 2008 में रिलीज हुई इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 114 करोड़ रुपए कमाए थे. अब 'जॉली एलएलबी 3' के निशाने पर शाहरुख खान की फिल्म 'रा-वन' है जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 116.2 करोड़ रुपए है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 16 Oct 2025 09:57 PM (IST)
Tags :
Ghajini Jolly Llb 3 Jolly LLB 3 Box Office Collection
Embed widget