हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीShahid Kapoor ने 'फर्जी 2' के लिए वसूली अपने करियर की सबसे महंगी फीस, जानें कब रिलीज होगी सीरीज

Shahid Kapoor ने 'फर्जी 2' के लिए वसूली अपने करियर की सबसे महंगी फीस, जानें कब रिलीज होगी सीरीज

Shahid Kapoor Fees For Farzi 2: शाहिद कपूर की 'फर्जी 2' का फैंस बेसब्री से इंजतार कर रहे हैं. एक्टर जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू करने वाले हैं. सीरीज के लिए एक्टर ने अपने करियर की सबसे महंगी फीस ली है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 16 Oct 2025 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर इन दिनों 'कॉकटेल 2' की शूटिंग में बिजी हैं. इस बीच उनकी मोस्ट अवेटेड सीरीज 'फर्जी 2' को लेकर अपडेट सामने आ गई है. इस सीरीज की शूटिंग और रिलीज को लेकर तो खुलासा हो ही गया है. साथ ही 'फर्जी 2' के लिए शाहिद कपूर ने कितनी फीस ली है, इस राज से भी पर्दा उठ गया है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के शाहिद कपूर नए साल में 'फर्जी 2' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. इस सीरीज के लिए एक्टर ने मोटी रकम वसूल की है. कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर ने 'फर्जी 2' के लिए अपने करियर की सबसे महंगी फीस वसूल की है.

'फर्जी 2' के लिए शाहिद कपूर ने लिए इतने करोड़
रिपोर्ट में लिखा है- 'फर्जी अभी राइटिंग के चरण में है, और अमेजन प्राइम, राज और डीके के साथ मिलकर जनवरी 2026 से दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं. शाहिद ने शूटिंग के लिए 6 महीने का समय दिया है और उन्हें अच्छी-खासी तनख्वाह मिल रही है. शाहिद 'फर्जी 2' के लिए 40 करोड़ रुपए ले रहे हैं. ये उनके एक्टिंग करियर की सबसे बड़ी फीस है, और ये पहले पार्ट को मिली तारीफ का नतीजा है.'

'फर्जी 2' कब रिलीज होगी?
'फर्जी 2' की रिलीज डेट की बात करें तो ये सीरीज साल 2026 के आखिर या साल 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है. दूसरा सीजन पहले सीजन से भी बड़ा होगा जिसे दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर पाएंगे.

शाहिद कपूर का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर शाहिद कपूर आखिरी बार फिल्म देवा में दिखाई दिए थे. अब एक्टर के पास विशाल भारद्वाज के साथ फिल्म 'ओ रोमियो' है. इस फिल्म में वो तृप्ति डिमरी के साथ इश्क फरमाते दिखाई देंगे. 'ओ रोमियो' 14 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. शाहिद कपूर के पास फिल्म 'कॉकटेल 2' भी है जिसमें रश्मिका मंदाना और कृति सेनन भी दिखाई देंगे. ये फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 16 Oct 2025 08:29 PM (IST)
Farzi 2 SHAHID KAPOOR Cocktail 2 Farzi 2 Release Date
