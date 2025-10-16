बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर इन दिनों 'कॉकटेल 2' की शूटिंग में बिजी हैं. इस बीच उनकी मोस्ट अवेटेड सीरीज 'फर्जी 2' को लेकर अपडेट सामने आ गई है. इस सीरीज की शूटिंग और रिलीज को लेकर तो खुलासा हो ही गया है. साथ ही 'फर्जी 2' के लिए शाहिद कपूर ने कितनी फीस ली है, इस राज से भी पर्दा उठ गया है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के शाहिद कपूर नए साल में 'फर्जी 2' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. इस सीरीज के लिए एक्टर ने मोटी रकम वसूल की है. कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर ने 'फर्जी 2' के लिए अपने करियर की सबसे महंगी फीस वसूल की है.

'फर्जी 2' के लिए शाहिद कपूर ने लिए इतने करोड़

रिपोर्ट में लिखा है- 'फर्जी अभी राइटिंग के चरण में है, और अमेजन प्राइम, राज और डीके के साथ मिलकर जनवरी 2026 से दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं. शाहिद ने शूटिंग के लिए 6 महीने का समय दिया है और उन्हें अच्छी-खासी तनख्वाह मिल रही है. शाहिद 'फर्जी 2' के लिए 40 करोड़ रुपए ले रहे हैं. ये उनके एक्टिंग करियर की सबसे बड़ी फीस है, और ये पहले पार्ट को मिली तारीफ का नतीजा है.'

'फर्जी 2' कब रिलीज होगी?

'फर्जी 2' की रिलीज डेट की बात करें तो ये सीरीज साल 2026 के आखिर या साल 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है. दूसरा सीजन पहले सीजन से भी बड़ा होगा जिसे दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर पाएंगे.

शाहिद कपूर का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर शाहिद कपूर आखिरी बार फिल्म देवा में दिखाई दिए थे. अब एक्टर के पास विशाल भारद्वाज के साथ फिल्म 'ओ रोमियो' है. इस फिल्म में वो तृप्ति डिमरी के साथ इश्क फरमाते दिखाई देंगे. 'ओ रोमियो' 14 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. शाहिद कपूर के पास फिल्म 'कॉकटेल 2' भी है जिसमें रश्मिका मंदाना और कृति सेनन भी दिखाई देंगे. ये फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है.