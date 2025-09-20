हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jolly LLB 3 Collection Day 2: 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में दूसरे दिन गजब उछाल, अक्षय कुमार की चमकी किस्मत

Jolly LLB 3 Collection Day 2: 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में दूसरे दिन गजब उछाल, अक्षय कुमार की चमकी किस्मत

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की दूसरे दिन की कमाई देखकर लग रहा है कि ये फिल्म पहले वीकेंड के खत्म होते-होते कोई बड़ा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड जरूर बना देगी.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 20 Sep 2025 10:35 PM (IST)

'जॉली एलएलबी 3' को 19 सितंबर को रिलीज किया गया तो ओपनिंग डे पर ही उम्मीद जग गई कि अब लंबे समय बाद अक्षय कुमार के खाते में कोई हिट फिल्म आने वाली है. इस बार अरशद वारसी के साथ बनी उनकी जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल शुरू कर दिया है.

फिल्म को अच्छे रिव्यूज तो मिले ही थे अब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इसका सेकेंड डे कलेक्शन भी ओपनिंग डे से ज्यादा हो रहा है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितना कमा लिया है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी इस कॉमेडी फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.75 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया. वहीं दूसरे दिन 10:35 बजे तक फिल्म 20 करोड़ कमाते हुए 32.75 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन कर चुकी है.

बता दें कि ये आंकड़े सैक्निल्क के मुताबिक हैं और आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'जॉली एलएलबी 3' अक्षय कुमार की 2025 में दूसरी बड़ी फिल्म

  • इस साल अक्षय कुमार की 'स्काई फोर्स' सबसे पहली फिल्म थी, जिसने ओपनिंग डे पर 12.25 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद, 'केसरी चैप्टर 2' ने 7.75 करोड़ और 'हाउसफुल 5' ने 24 करोड़ रुपये का ओपनिंग डे कलेक्शन किया था. जाहिर है अक्षय की 'जॉली एलएलबी 3' उनकी इस साल रिलीज हुई सभी फिल्मों में से सेकेंड बेस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है.
  • इसके अलावा, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.75 करोड़ का कलेक्शन करते हुए इस साल की टॉप 10 सबसे बढ़िया ओपनिंग लेने वाली फिल्मों की लिस्ट में 'सितारे जमीन पर', 'स्काई फोर्स' और 'बागी 4' को पीछे छोड़ते हुए 7वां नंबर भी अपने नाम कर लिया है.
 
 
 
 
 
'जॉली एलएलबी 3' का बजट और स्कारकास्ट

फिल्मीबीट के मुताबिक, इस कॉमेडी फिल्म को सिर्फ 80 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. यानी फिल्म अपने बजट का अब तक 25 प्रतिशत हिस्सा निकाल चुकी है. फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी के अपोजिट हुमा कुरैशी और अमृता राव दिखी हैं. इसके अलावा, सौरभ शुक्ला इस फिल्म फ्रेंचाइजी की हर मूवी की तरह इसमें भी जज बनकर दिखे हैं.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 20 Sep 2025 05:08 PM (IST)
Akshay Kumar Arshad Warsi Box Office Jolly LLB 3 Box Office Collection
Embed widget