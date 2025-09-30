जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब

एक्सप्लोरर
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
Jannat Zubair Pics: जन्नत जुबैर की खूबसूरती के सैंकड़ों दीवाने हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वो फैंस को अपनी खूबसूरत तस्वीरों का दीदार कराती नजर आती हैं.
टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जन्नत जुबैर ने 'फुलवा', 'तू आशिकी' से लेकर रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 12' तक में काम किया है. एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर जन्नत के 50.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उनकी अदाओं और फैशन सेंस के मुरीद हैं.
Published at : 30 Sep 2025 10:55 PM (IST)
