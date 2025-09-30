जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनजन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब

Jannat Zubair Pics: जन्नत जुबैर की खूबसूरती के सैंकड़ों दीवाने हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वो फैंस को अपनी खूबसूरत तस्वीरों का दीदार कराती नजर आती हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 30 Sep 2025 11:18 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जन्नत जुबैर ने 'फुलवा', 'तू आशिकी' से लेकर रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 12' तक में काम किया है. एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं हैं. इंस्टाग्राम पर जन्नत के 50.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उनकी अदाओं और फैशन सेंस के मुरीद हैं.

जन्नत जुबैर वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, हर तरह के आउटफिट को बहुत ग्रेसफुली कैरी करती हैं. ऐसे में उनके फैंस उनके फैशन सेंस के कायल हो जाते हैं. यहां हम आपको एक्ट्रेस की 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें उनका ग्लैमस और स्टनिंग अवतार देखने को मिलता है.
रेड कलर के इस ऑफ शोल्डर हाई स्लिट ड्रेस में जन्नत किसी प्रिंसेस से कम नहीं दिख रही हैं. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग ग्लव्स और लॉन्ग सिल्वर ईयररिंग्स के साथ पूरा किया है.
ब्लैक कलर के इस ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन में एक्ट्रेस काभी स्टनिंग लग रही हैं. मल्टी लेयर नेकलेस के साथ सेटल मेकअप किए एक्ट्रेस बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं.
इस व्हाइट मिनी फ्रॉक में जन्नत बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी लग रही हैं. मेसी बन के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है जो उनपर हमेशा की तरह जच रहा है.
ब्लैक कलर की इस ड्रेस में जन्नत कहर ढा रही हैं. सिल्वर ईयररिंग्स और खुले बालों के साथ उन्होंने खूब पोज दिए हैं.
इस व्हाइट फ्लोरल डिजाइन वाली गाउन में जन्नत हूबहू परी नजर आ रही हैं. नेकलेस और बन हेयरस्टाइल के साथ एक्ट्रेस बेहद गॉर्जियस लग रही हैं.
जन्नत की ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि वो ट्रेडिशनल में भी कुछ कम नहीं दिखती हैं. ये व्हाइट साड़ी पहने एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
रेड कलर की अनारकली फ्रॉक पहने जन्नत बहुत खूबसूरत लग रही हैं. रेड ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने हैवी ग्रीन जूलरी पेयर की है.
ऑफ व्हाइट इंबॉयडर्ड लहंगा और हैवी जूलरी पहने जन्नत बिल्कुल महारानी वाइब्स दे रही हैं. उनके इस लुक की जितनी तारीफ की जाए, कम है.
ग्रीन कलर की साड़ी को जन्नत ने हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ पेयर किया है. इस लुक में एक्ट्रेस बहुत हसीन लग रही हैं.
Published at : 30 Sep 2025 10:55 PM (IST)
