हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJolly LLB 3 BO Collection Day 10: 'जॉली LLB 3' ने 'जाट' समेत 8 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा, शाहरुख की ब्लॉकबस्टर भी पिछड़ी

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 10: 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर हर रोज एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रही है. 10 दिनों की कमाई के साथ फिल्म ने 8 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Sep 2025 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

कॉमेडी-कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का धांसू कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी ने एक बार फिर अपने अंदाज से दर्शकों को इंप्रेस किया है. यही वजह है कि 19 सितंबर को रिलीज हुई 'जॉली एलएलबी 3' दस दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर हर रोज करोड़ों कमा रही है. फिल्म हर दिन एक के बाद एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है.

'जॉली एलएलबी 3' को बड़े पर्दे पर आए अब 10 दिन हो गए हैं और फिल्म अब 90 करोड़ का आंकड़ा पार करने के करीब है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने 10 दिनों की कमाई के साथ 8 फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस लिस्ट में हिट, सुपरहिट से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं. 

'जॉली एलएलबी 3' के 10 दिनों का कलेक्शन

  • 'जॉली एलएलबी 3' ने सैकनिल्क के मुताबिक पहले हफ्ते 74 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने आठवें दिन 3.75 करोड़ और नवें दिन 6.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
  • वहीं अब फिल्म ने 10वें दिन अब तक (शाम 6 बजे तक) 3.92 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • इसी के साथ भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन अब 88.17 करोड़ रुपए हो गया है.
दिन कमाई
दिन 1 (शुक्रवार) 12.5 करोड़
दिन 2 (शनिवार) 20.0 करोड़
दिन 3 (रविवार) 21.0 करोड़
दिन 4 (सोमवार) 5.5 करोड़
दिन 5 (मंगलवार) 6.5 करोड़
दिन 6 (बुधवार) 4.5 करोड़
दिन 7 (गुरुवार) 4.0 करोड़
दिन 8 (दूसरा शुक्रवार) 3.75 करोड़
दिन 9 (दूसरा शनिवार) 6.5 करोड़
दिन 10 (दूसरा रविवार) 3.92 करोड़
कुल  88.17 करोड़

 'जॉली एलएलबी 3' ने तोड़े 8 फिल्मों के रिकॉर्ड

  • 'जॉली एलएलबी 3' ने 10 दिनों में 88.17 करोड़ रुपए कमाकर सनी देओल की फिल्म 'जाट' को पछाड़ दिया है. इसी साल रिलीज हुई फिल्म ने भारत में 88.72 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' (85.49 करोड़) का लाइफटाइम कलेक्शन भी पार कर लिया है.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' (84.77 करोड़- हिंदी) को भी मात दे दी है.
  • इसके अलावा फिल्म ने 'जरा हटके जरा बचके' (88.35 करोड़), 'बदला' (88.53 करोड़) 'गब्बर इज बैक' (87.54 करोड़), 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' (85.16 करोड़) और 'पति पत्नी और वो' (84.56 करोड़) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 06:04 PM (IST)
Tags :
Jolly Llb 3 KANTARA Jaat Jolly LLB 3 Box Office Collection
