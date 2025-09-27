हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिल्म न चलने का ठीकरा ओटीटी पर डालना ठीक नहीं, अक्षय कुमार ने आमिर खान पर किया तंज?

फिल्म न चलने का ठीकरा ओटीटी पर डालना ठीक नहीं, अक्षय कुमार ने आमिर खान पर किया तंज?

अक्षय कुमार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए कहा, 'थिएटर और ओटीटी के बीच फिल्मों के लिए तीन महीने का गैप होना चाहिए. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ओटीटी की वजह फिल्में थिएटर में नहीं चल रही. '

By : सखी चौधरी | Updated at : 27 Sep 2025 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इस वक्त अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक्टर जोरशोर से इसका प्रमोशन कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर ने थिएटर में फिल्म ना चलने को लेकर बात की और कहा कि इसके लिए हम ओटीटी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते.

ओटीटी नहीं है फिल्म फ्लॉप होने की वजह

दरअसल अक्षय कुमार हाल ही में एबीपी न्यूज के एक प्रोग्राम में पहुंचे. जहां एक बार फिर उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किए. जब एक्टर से पूछा गया कि क्या ओटीटी की वजह से बड़े पर्दे पर फिल्में कम चल रही है. तो उन्होंने कहा कि, 'नहीं ऐसा नहीं है, थिएटर और ओटीटी के बीच फिल्मों का गैप तीन महीने का होना चाहिए. क्योंकि 6 तो ज्यादा हो जाएगा. क्योंकि ओटीटी भी आपको पैसा दे रहा है. पहले तो दोनों चीजें साथ-साथ ही चलती थी.'

ओटीटी से सबको फायदा हुआ है - अक्षय

अक्षय ने कहा, ‘जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो ओटीटी से पैसा तो टाइम पर ले लेते हैं. फिर जब कोई बात बोलनी है तो कह दिया जाता है कि ओटीटी की वजह से फिल्में नहीं चल रही. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. कभी ऐसा भी सोचना चाहिए कि फिल्म सही नहीं थी, या हमें सही नहीं किया. मैं कहूंगा कि ओटीटी के आने से सबको फायदा ही हुआ है. क्योंकि ओटीटी की वजह से इंडस्ट्री को कई धुरंधर एक्टर मिल रहे हैं. मैं तो खुद सीरीज में से एक्टर ढूंढता हूं. बहुत किरदार वहां बेहतरीन होते हैं.’

आमिर खान ने ओटीटी पर कही थी ये बात

बता दें कि कई स्टार्स ओटीटी के बारे में बात करते हुए ये कह चुके हैं कि इनकी वजह से फिल्में थिएटर में नहीं चल रही है. इसमें से एक आमिर खान भी हैं. उन्होंने ‘सितारे जमीन पर’ के वक्त कहा था कि, फिल्में रिलीज होने के तुरंत बाद ओटीटी पर जाती है. इससे सिनेमाघरों का अनुभव प्रभावित होता है. इसलिए फिल्मों के लिए थिएटर्स और ओटीटी के बीच एक सही गैप होना जरूरी है. ताकि दर्शकों को थिएटर में फिल्में देखने का अनुभव मिल सके.

कितना रहा जॉली एलएलबी 3’ का कलेक्शन?

बात करें ‘जॉली एलएलबी 3’ की तो ये एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. जो आखिर में एक बेहतरीन संदेश भी देती है. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ इस बार अरशद वारसी भी नजर आ रहे हैं. कोर्ट में दोनों की टक्कर दर्शकों को खूब लुभा रही है. फिल्म में हुमा कुरैशी और अमृता राव भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म अभी तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 82.44 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. अब लग रहा है कि जल्द ही फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी.

ये हैं अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्में

अक्षय कुमार का नाम बॉलीवुड के उन स्टार्स में शामिल हैं. जो बिना गॉडफादर के खुद को इंडस्ट्री में स्थापित कर पाए हैं. एक्टर ने अपने अभी तक के करियर में हर तरह की फिल्म में काम किया. उनका एक्शन और कॉमेडी अवतार फैंस खूब पंसद करते हैं. एक्टर ‘जॉली एलएलबी 3’ के बाद ‘भूत बंगला’ और ‘हेरी फेरी 3’ समेत कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 27 Sep 2025 11:01 PM (IST)
Akshay Kumar Bollywood Jolly Llb 3
