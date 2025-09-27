हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जब पर्द पर विलेन बनकर उतरीं बॉलीवुड की ये हसीनाएं, मालामाल हो गए थे फिल्म के मेकर्स, देखें लिस्ट

जब पर्द पर विलेन बनकर उतरीं बॉलीवुड की ये हसीनाएं, मालामाल हो गए थे फिल्म के मेकर्स, देखें लिस्ट

Bollywood Actress: आज हम आपको बॉलीवुड की उन हसीनाओं से मिलवा रहे हैं. जिन्होंने फिल्मों में विलेन का दमदार किरदार निभाया और खूब वाहवाही भी लूटी. डालिए लिस्ट पर एक नजर...

बॉलीवुड फिल्मों में स्टार्स जो हीरो के तौर पर स्थापित हो चुके हैं वो ज्यादातर निगेटिव किरदार निभाने से कतराते हैं. हालांकि कई स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने निगेटिव किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया. लेकिन आज आपको चार ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिनमें निगेटिव किरदार निभाकर हीरोइन्स ने हीरो की चमक भी फीकी कर दी. इन फिल्मों ने ना सिर्फ तारीफ बटोरी बल्कि अवॉर्ड्स के साथ मोटी कमाई भी की.

गुप्त - साल 1997 में रिलीज हुई बॉबी देओल स्टारर फिल्म गुप्त में काजोल ने अपने किरदार से सबको चौंकाया था. काजोल ने हर तरह के किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का स्किल साबित किया लेकिन इस फिल्म में उन्होंने विलेन का ऐसा किरदार निभाया कि हर कोई चौंक गया. इस फिल्म ने विलेन कैटेगरी में फिल्म फेयर भी जीता था. काजोल ने इस फिल्म में ईशा दीवान का किरदार निभाया था जो अपने एकतरफा प्यार के लिए खास सहेली का कत्ल कर देती है. इस फिल्म का बजट नौ करोड़ रुपये था जबकि इसने 33 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की थी.


एतराज - 2004 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म एतराज एक काफी बोल्ड सब्जेक्ट को लेकर बनाई गई थी. इस फिल्म में करीना, अक्षय, अमरीश पुरी और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदारों में थे. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने निगेटिव किरदार निभाने का रिस्क उठाया था. इस फिल्म की कामयाबी ने उनके काम को काफी तारीफ दिलाई थी. प्रियंका चोपड़ा शुरु में इस किरदार को निभाने से हिचकिचा रही थीं लेकिन बाद में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट विलेन का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. 15 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने 26 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.


इश्किया - साल 2010 में रिलीज हुई इस डार्क रोमेंटिक कॉमेडी में नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और विद्या बालन के किरदार आज भी दर्शकों को याद हैं. इस फिल्म में विद्या बालन ने एक गैंग्स्टर की पत्नी का किरदार निभाया था. अपने गैंग्स्टर पति से बदला लेने के लिए विद्या इस फिल्म में दो चोरों का इस्तेमाल करती है. इन चोरों का किरदार अरशद और नसीरुद्दीन शाह ने निभाया था. इस फिल्म में ना सिर्फ विद्या के काम को बेहद तारीफ मिली थी बल्कि चार नेशनल अवॉर्ड भी इसकी झोली में आए थे.


अंधाधुन - साल 2018 में आई इस फिल्म के सबजेक्ट को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म में आयुष्मान खुराना, तब्बू और राधिका आप्टे लीड किरदार में दिखाई दिए थे. फिल्म में आयुष्मान ने ब्लाइंड पियानो प्लेयर का किरदार निभाया था जो अनजाने में एक मर्डर का गवाह बन जाता है. फिल्म में तब्बू ने सिमी का किरदार निभाया था जो प्रेमी इंस्पेक्टर के साथ मिलकर पति का मर्डर कर देती है. इस फिल्म के लिए तब्बू के ग्रे शेड कैरेक्टर को काफी तारीफ मिली थी. 32 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 456 करोड़ का बिजनेस किया था.


ये भी पढ़ें - 

‘रामायण’ की ‘सीता’ बनीं AI का श‍िकार, वीडियो शेयर कर बताया स्विमसूट वाली तस्वीरों का सच

 

 

