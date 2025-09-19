बॉलीवुड का ये एक्टर पिछले 31 सालों से अपने शानदार परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है. इन्होंने हर बार ही अपनी बढ़िया कलाकारी से दर्शकों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. 62 साल के ये अभिनेता अब डायरेक्टर भी बन चुके हैं. इस साल इनकी 3 फिल्में रिलीज हुईं जिसमें एक सुपरहिट साबित हुई. इन दिनों फिल्मों के जरिए लेजेंडरी एक्टर ने अक्षय कुमार को भी पीछे छोड़ दिया है.

हर एक किरदार को बनाया अनूठा

यहां बात हो रही है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सौरभ शुक्ला की. अभिनेता ने 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'बैंडिट क्वीन' से अपने फिल्मी करियर का सफर शुरू किया और एक के बाद एक लगातार कई हिट फिल्मों में अपने अनोखे किरदारों से अपनी अमिट छाप छोड़ दी.

इस साल अक्षय कुमार की 4 फिल्में रिलीज हुईं. दर्शकों को एक्टर की इन फिल्मों से काफी उम्मीदें थी लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर अपना दम-खम नहीं दिखा पाई. वहीं इसका उल्टा सौरभ शुक्ला इस साल 3 फिल्मों में नजर आए जिसमें से एक तो बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करके सुपरहिट बन गई.



ये फिल्म अजय देवगन स्टारर 'रेड 2' है. फिल्म 1 मई को रिलीज हुई और थिएटर्स में छा गई. 'रेड 2' में सौरभ शुक्ला के किरदार का नाम रामेश्वर सिंह था और इसे काफी पसंद भी किया गया. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड 237 करोड़ का कलेक्शन किया. तो वहीं दूसरी ओर सौरभ शुक्ला राजकुमार राव के साथ 'मालिक' में नजर आए और इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग की सराहना हुई.

जॉली एलएलबी 3 में भी लूट रहे हैं लाइमलाइट

आज 19 सितंबर को 'जॉली एलएलबी 3' सिनेमा हॉल में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का काफी प्यार मिल रहा है. एक तरफ जहां अक्षय कुमार और अरशद वारसी की एक्टिंग को लेकर सराहना की जा रही है. तो वहीं दूसरी ओर सौरभ शुक्ला ने भी अपने पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस और दमदार डायलॉग से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.

यहां तक कि हर जगह सौरभ शुक्ला की ही तारीफ हो रही है. ऑडियंस का कहना है कि 'जॉली एलएलबी 3' में सौरभ शुक्ला में इतने बेहतरीन तरीके से जज का करदार निभाया है कि शो की पूरी हाइलाइट उन्होंने ही छीन ली है. लोग उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

जज सुंदर लाल त्रिपाठी के रोल में अभिनेता ने फिल्म में पूरी तरह से चार चांद लगा दिया है और दर्शकों को एक बार फिर अपना मुरीद बना लिया. इन सभी चीजों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि लोग अक्षय कुमार से ज्यादा सौरभ शुक्ला के दीवाने बने बैठे हैं.