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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे भी दो बार देनी पड़ी थी NEET परीक्षा', 2015 के पेपर लीक को याद कर बोलीं मानुषी छिल्लर

'मुझे भी दो बार देनी पड़ी थी NEET परीक्षा', 2015 के पेपर लीक को याद कर बोलीं मानुषी छिल्लर

नीट पेपर लीक और सीजेपी प्रोटेटस पर बात करते हुए मानुषी छिल्लर ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हुए बताया कि वो खुद भी नीट पेपर लीक का दर्द झेल चुकी हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 24 Jul 2026 01:23 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ जारी स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन को अब एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर का भी सपोर्ट मिला है. उन्होंने इसे लेकर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. इस दौरान उन्होंने ये खुलासा भी किया कि वो खुद भी नीट पेपर लीक का दर्द झेल चुकी है और इसके चलते उन्हें दो बार परीक्षा देनी पड़ी थी.

मानुषी छिल्लर ने भी झेला नीट पेपर लीक का दर्द 

बता दें कि साल 2015 में भी नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया था. उस वक्त एक्ट्रेस ने इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में दो बार हिस्सा लिया था. उन्होंने साफ़-साफ ये बात कही है कि इस अन्यायपूर्ण दुनिया में बराबरी लाने का एक मात्र जरिया एजुकेशन ही है.

एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'एजुकेशन इस अन्यायपूर्ण दुनिया में बराबरी लाने वाला सबसे बड़ा जरिया है. कभी भी हमारे संस्थानों को सुधार की मांग को नकारना नहीं चाहिए. संस्थानों के सुनने, सीखने और सुधार करने से लोकतंत्र मजबूत होता है. 

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे लिखा, 'साल 2015 में मैंने खुद पेपर लेके के कारण दो बार परीक्षा दी थी. ये सालों की कड़ी मेहनत, रातों की नींद खोने, त्याग और उम्मीदों का परिणाम होती है न कि सिर्फ एक एग्जाम तक ये सीमित है.' एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि उस वक्त हमने सिस्टम की नाकामी को स्वीकार किया था, लेकिन अब करीब एक दशक बाद हम बदलाव चाहते हैं. 

'ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि ...'

मानुषी ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा, 'हर पीढ़ी की ये जिम्मेदारीबनती है कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक मजबूत सिस्टम छोड़कर जाए. बात संस्थानों के विरोध की नहीं, बल्कि इन्हें और मजबूत बनाने और उनमें सुधार करने की है.'

मानुषी को समाधान की उम्मीद

एक्ट्रेस ने आगे उम्मीद जताई कि इस समस्या का समाधान निकलेगा. उन्होंने अपने लोकतंत्र पर भरोसा जताया और कहा कि किसी भी तरह के समाधान आपसी बातचीत, संवैधानिक प्रक्रियाओं और आपसी सम्मान से ही निकलकर सामने आते हैं.' उन्होंने अंत में अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि ये ना भूलें कि युवा ही भविष्य हैं.

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इन सेलेब्स ने भी किया सीजेपी प्रोटेस्ट

नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ सीजेपी की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है. उनके साथ हजारों की तादाद में युवा जुड़ गए हैं. सभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट को प्रकाश राज सोनी राजदान, आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, सलमान खान, शबाना आजमी और स्वरा भास्कर सहित कई सेलेब्स का सपोर्ट मिला है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Manushi Chhillar NEET Paper Leak CJP Protest
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