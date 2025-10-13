बॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा के फेमस एक्टर जिमी शेरगिल को लेकर बुरी खबर सामने आई है. दरअसल एक्टर के पिता का निधन हो गया. उनके सत्यजीत सिंह शेरगिल ने 90 साल की उम्र में 11 अक्टूबर को आखिरी सांसें ली थी. पिता को खोने का एक्टर का गहरा सदमा लगा है.

14 अक्टूबर को होगी शोक सभा

डीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्टर के पिता की शोक सभा 14 अक्टूबर को रखी जाएगी. जो 4 बजे से साढ़े 5 बजे के बीच मुंबई के सांताक्रूज वेस्ट स्थित गुरुद्वारा में होगी. बता दें जिमी की कुछ साल तक अपने पिता से रिश्ते ठीक नहीं थे. इसका खुलासा खुद एक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में किया था. उन्होंने बताया था, वो एक सिख परिवार से आते हैं, लेकिन एक्टर बनने के लिए उन्होंने अपने बालों को कटवा दिया था. इस बात से एक्टर के पिता काफी खफा हुए थे. कई साल तक दोनों ने बातचीत भी नहीं की थी.

‘मोहब्बतें’ से मिली थी जिमी को पहचान

बता दें कि जिमी शेरगिल ने फिल्म ‘माचिस’ से एक्टिंग करियर शुरू किया था. लेकिन उनको असली पहचान ‘मोहब्बतें’ से मिली थी. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गज स्टार्स ने काम किया था. लेकिन जिमी ने अपनी मासूमियत और रोमांटिक अंदाज से लोगों का खूब दिल जीता था.

आखिरी बार किस फिल्म में दिखे थे जिमी?

इसके बाद उन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पंजाबी सिनेमा में भी कई सुपरहिट फिल्में दी. इसके अलावा ओटीटी पर भी एक्टर के नाम का बोलबाला है. आखिर बार उन्हें पंजाबी फिल्म "माँ जाए" में देखा गया था, जो 29 अगस्त, 2025 को रिलीज़ हुई थी. इससे पहले वो वेब सीरीज ‘रणनीति’ में नजर आए थे. इसे भी ओटीटी पर खूब सफलता मिली थी.

