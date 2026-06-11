बचपन में अमिताभ की फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे सुनील, बिग बी ने दिया था फोन नंबर

Suniel Shetty On Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को हर पीढ़ी के लोग पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्गों तक हर कोई उन्हें और उनकी फिल्मों को काफी पसंद करता है. बॉलीवुड के बड़े-बड़े दिग्गज भी अमिताभ बच्चन का काफी सम्मान करते हैं और उन्हें काफी पसंद करते हैं. इसी लिस्ट में बॉलीवुड के 'अन्ना' यानी सुनील शेट्टी भी शामिल हैं. एक बार उन्होंने बिग बी से जुड़ी अपने बचपन की यादगार मुलाकात को याद किया था.

जब अमिताभ की फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे सुनील

जो किस्सा हम आपको बता रहे हैं उसका खुलासा एक बार खुद सुनील शेट्टी ने अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' पर किया था. उस वक्त सुनील अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ पहुंचे थे. तब सुनील शेट्टी ने बताया था कि वो जुहू में जहां रहते थे, वहां एक बार अमिताभ बच्चन और जीनत अमान अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. जैसे ही सुनील को ये पता चला वो अपने दोस्तों के साथ सेट पर पहुंच गए थे.

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फिर सुनील शेट्टी को गार्ड ने रोका

सुनील शेट्टी ने बताया था कि जब वो अपने दोस्तों के साथ अमिताभ बच्चन के करीब जाने लगे थे तो उन्हें वहां मौजूद गार्ड ने रोक दिया था. लेकिन, ये चीज अमिताभ बच्चन ने देख ली थी. इसके बाद उन्होंने गार्ड से कहा था कि बच्चों को मत रोको, आने दो.

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अमिताभ ने सुनील को दिया था अपना नंबर

सुनील शेट्टी के साथ आगे कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते हैं. उन्होंने आगे अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ के सामने बताया था कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपना फोन नंबर भी दिया था. लेकिन, सुनील को लगा था कि शायद ये किसी और का नंबर होगा, इसलिए उन्होंने उस नंबर पर फोन नहीं लगाया था.

अमिताभ-सुनील का वर्कफ्रंट

सुनील शेट्टी अब रवीना टंडन और अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज होगी. जबकि अमिताभ बच्चन अपने शो 'केबीसी' के नए सीजन के साथ टीवी पर कमबैक करने वाले हैं.