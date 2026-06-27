हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 BO Collection Day 8: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई, अब 100 करोड़ दूर नहीं!

Cocktail 2 BO Collection Day 8: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई, अब 100 करोड़ दूर नहीं!

Cocktail 2 BO Collection Day 8: 'कॉकटेल 2' ने थिएटर एक हफ्ता पूरा कर लिया है और दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी ये फिल्म पूरा दम दिखा रही है, यहां तक कि नई रिलीज के आगे भी इसने ग्रोथ दिखाई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Jun 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

2012 की हिट फ़िल्म 'कॉकटेल' की स्पिरिचुअल सीक्वल होमी अदजानिया निर्देशित 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन स्टारर इस फ़िल्म ने दर्शकों और क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू के बावजूद अपने ओपनिंग वीक में ठीक परफॉर्म किया. अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और इसे नई रिलीज अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर वेलकम टू द जंगल से मुकाबला करना पड़ रहा है. ऐसे में जानते हैं 'कॉकटेल 2' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे कितना कलेक्शन किया है?

'कॉकटेल 2' ने 8वें दिन कितनी की कमाई?
'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है. यहां तक कि इसने दूसरे शुक्रवार को नई रिलीज वेलकम टू द जंगल के आगे भी अपना पूरा दम दिखाया और कलेक्शन में थोड़ी ग्रोथ भी दिखाई.

  •  ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कॉकटेल 2' ने भारत में रिलीज के 8वें दिन 4.25 करोड़ (नेट) कमाए हैं.
  • बतादें कि कॉकटेल 2 की शुरुआत ज़बरदस्त रही थी और इसने पहले दिन 13.50 करोड़ कमाए थे. वहीं वीकेंड पर फ़िल्म की रफ़्तार बढ़ी और  शनिवार को इसने 16.25 करोड़ और रविवार को 17.75 करोड़ कमाए.
  •  सोमवार को इसकी कमाई में मंदी आई और इसने 6.75 करोड़ कमाए, जबकि मंगलवार को इसने 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • फ़िल्म ने बुधवार को 5.25 करोड़ और गुरुवार को भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर 4.15 करोड़ (नेट) कमाए थे.  
  • इसी के साथ इसका भारत में 8 दिनों का नेट कलेक्शन अब 74.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'कॉकटेल 2' तोड़ने वाली है शाहिद की इस फिल्म का रिकॉर्ड
दिलचस्प बात यह है कि 'कॉकटेल 2' जल्द ही शाहिद और कृति की पिछली फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की कुल कमाई 85.16 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी. फिल्म की रफ्तार को देखते हुए लग रहा है कि दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आएगी और ये कई मील के पत्थर पार कर लेगी. वैसे बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल नई रिलीज वेलकम टू द जंगल के साथ ही कुछ हफ्ते पुरानी फिल्मों के चलते काफी टंफ कंप्टीशन है. देखने वाली बात होगी कि 'कॉकटेल 2' कितनी  कमाई कर पाती है.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का कहर, पहले दिन 'कॉकटेल 2' से 'भूत बंगला' तक 29 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, बना दिया ये रिकॉर्ड

'कॉकटेल 2' के बारे में
होमी अदजानिया के निर्देशन और लव रंजन व तरुण जैन की जोड़ी द्वारा लिखी गई 'कॉकटेल 2', 2012 की हिट फिल्म की अगली कड़ी (स्पिरिचुअल सक्सेसर) है. इस फिल्म को प्रोड्यूसर दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग ने अपने-अपने बैनर मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया है. इस बार, इस रोमांटिक ड्रामा में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की नई लीड तिकड़ी नजर आई है. जबकि  2012 की फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने लीड रोल प्ले किया था. 

ये भी पढ़ें:-Carry On Jatta 4 BO Collection Day 1: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Published at : 27 Jun 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Rashmika Mandanna BOX OFFICE COLLECTION SHAHID KAPOOR Welcome To The Jungle Cocktail 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 8: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई, अब 100 करोड़ दूर नहीं!
'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई
बॉलीवुड
गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ अब 6 मंजिला घर में शिफ्ट होंगे सलमान खान, जानें- कहां बन रहा 'भाईजान' का नया आशियाना
सलमान खान छोड़ेंगे अपना गैलेक्सी अपार्टमेंट, जानें- कहां शिफ्ट हो रहे 'भाईजान'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 1: 'वेलकम टू द जंगल' का कहर, पहले दिन 'कॉकटेल 2' से 'भूत बंगला' तक 29 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, बना दिया ये रिकॉर्ड
'वेलकम टू द जंगल' का कहर, पहले दिन 29 फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, बना दिया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Carry On Jatta 4 BO Collection Day 1: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
पंजाब
बेअदबी मामले को लेकर CM मान के खिलाफ लगाए जा रहे बोर्ड, AAP और अकाली दल में बढ़ी तल्खी!
बेअदबी मामले को लेकर CM मान के खिलाफ लगाए जा रहे बोर्ड, AAP और अकाली दल में बढ़ी तल्खी!
क्रिकेट
India vs Ireland: दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस
दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 BO Collection Day 1: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
इंडिया
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
विश्व
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक खड़े, आम लोगों से भी जब्त हो रहा राशन
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर खड़े सैकड़ों ट्रक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget