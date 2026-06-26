पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'कैरी ऑन जट्टा 4' में सरगुन मेहता लीड रोल में हैं. वो फिल्म में प्रीत नाम की लड़की का रोल निभा रही हैं. इसमें उनकी जोड़ी गिप्पी ग्रेवाल के साथ बनी है. दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.