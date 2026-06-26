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Sargun Mehta Photos: इंडियन हो या वेस्टर्न, हर लुक में बला की खूबसूरत लगती हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्ट्रेस सरगुन मेहता
Sargun Mehta Photos: पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर सरगुन मेहता बला की खूबसूरत हैं. वो हर लुक में कहर ढाती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, श्रद्धा का हर अंदाज देखने लायक होता है.
सरगुन मेहता इन दिनों फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी ये कॉमेडी फिल्म फाइनली 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और उम्मीद है कि ये बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग करने वाली है. सरगुन मेहता फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार चर्चा में रहती हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 08:54 PM (IST)
Tags :Sargun Mehta Carry On Jatta 4
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