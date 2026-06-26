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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSargun Mehta Photos: इंडियन हो या वेस्टर्न, हर लुक में बला की खूबसूरत लगती हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्ट्रेस सरगुन मेहता

Sargun Mehta Photos: इंडियन हो या वेस्टर्न, हर लुक में बला की खूबसूरत लगती हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्ट्रेस सरगुन मेहता

Sargun Mehta Photos: पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर सरगुन मेहता बला की खूबसूरत हैं. वो हर लुक में कहर ढाती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, श्रद्धा का हर अंदाज देखने लायक होता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jun 2026 09:03 PM (IST)
Sargun Mehta Photos: पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर सरगुन मेहता बला की खूबसूरत हैं. वो हर लुक में कहर ढाती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न, श्रद्धा का हर अंदाज देखने लायक होता है.

सरगुन मेहता इन दिनों फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी ये कॉमेडी फिल्म फाइनली 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और उम्मीद है कि ये बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग करने वाली है. सरगुन मेहता फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार चर्चा में रहती हैं.

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पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'कैरी ऑन जट्टा 4' में सरगुन मेहता लीड रोल में हैं. वो फिल्म में प्रीत नाम की लड़की का रोल निभा रही हैं. इसमें उनकी जोड़ी गिप्पी ग्रेवाल के साथ बनी है. दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.
पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'कैरी ऑन जट्टा 4' में सरगुन मेहता लीड रोल में हैं. वो फिल्म में प्रीत नाम की लड़की का रोल निभा रही हैं. इसमें उनकी जोड़ी गिप्पी ग्रेवाल के साथ बनी है. दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.
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सरगुन मेहता ने 'कैरी ऑन जट्टा' फ्रैंचाइजी में पहली बार एंट्री की है. इससे पहले इस फ्रैंचाइजी की फिल्मों में सोनम बाजवा और माहिरा शर्मा जैसी हसीनाएं नजर आई थीं. फिल्म में सरगुन की एक्टिंग दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.
सरगुन मेहता ने 'कैरी ऑन जट्टा' फ्रैंचाइजी में पहली बार एंट्री की है. इससे पहले इस फ्रैंचाइजी की फिल्मों में सोनम बाजवा और माहिरा शर्मा जैसी हसीनाएं नजर आई थीं. फिल्म में सरगुन की एक्टिंग दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.
Published at : 26 Jun 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Sargun Mehta Carry On Jatta 4

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