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हेमा मालिनी के आशियाने की दीवार पर बसी है धर्मेंद्र संग यादें, घर का हर कोना है आलीशान, देखें इनसाइड फोटोज
Hema Malini Home Inside Photos: हेमा मालिना का घर बेहद ही आलीशान है. एक्ट्रेस के बंगले में पति धर्मेंद्र संग उनकी कई फोटोज लगी हुई हैं. घर के हर एक कोने में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की यादें बसी हैं.
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने हाल ही में मां के घर की झलक फैंस को दिखाई. एक्ट्रेस के इस घर में धर्मेंद्र की कई फोटोज लगी हुई हैं. आइए देखते हैं इस आशियाने की तस्वीरें.
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Published at : 26 Jun 2026 05:11 PM (IST)
Tags :Dharmendra Hema Malini Esha Deol
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