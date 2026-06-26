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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहेमा मालिनी के आशियाने की दीवार पर बसी है धर्मेंद्र संग यादें, घर का हर कोना है आलीशान, देखें इनसाइड फोटोज

हेमा मालिनी के आशियाने की दीवार पर बसी है धर्मेंद्र संग यादें, घर का हर कोना है आलीशान, देखें इनसाइड फोटोज

Hema Malini Home Inside Photos: हेमा मालिना का घर बेहद ही आलीशान है. एक्ट्रेस के बंगले में पति धर्मेंद्र संग उनकी कई फोटोज लगी हुई हैं. घर के हर एक कोने में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की यादें बसी हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 26 Jun 2026 05:11 PM (IST)
Hema Malini Home Inside Photos: हेमा मालिना का घर बेहद ही आलीशान है. एक्ट्रेस के बंगले में पति धर्मेंद्र संग उनकी कई फोटोज लगी हुई हैं. घर के हर एक कोने में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की यादें बसी हैं.

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने हाल ही में मां के घर की झलक फैंस को दिखाई. एक्ट्रेस के इस घर में धर्मेंद्र की कई फोटोज लगी हुई हैं. आइए देखते हैं इस आशियाने की तस्वीरें.

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ईशा देओल ने कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में 54 साल पुराने घर की झलक दिखाई. कर्ली टेल्स ने ये व्लॉग यूट्यूब पर शेयर किया है.
ईशा देओल ने कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में 54 साल पुराने घर की झलक दिखाई. कर्ली टेल्स ने ये व्लॉग यूट्यूब पर शेयर किया है.
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ईशा देओल ने खुलासा किया कि कई सालों से इस घर का कोई नाम नहीं था और फैंस इसे हेमा मालिनी का घर या ड्रीम गर्ल के घर के नाम से जानते थे. वहीं अब ये घर अद्वितिया के नाम से जाना जाता है.
ईशा देओल ने खुलासा किया कि कई सालों से इस घर का कोई नाम नहीं था और फैंस इसे हेमा मालिनी का घर या ड्रीम गर्ल के घर के नाम से जानते थे. वहीं अब ये घर अद्वितिया के नाम से जाना जाता है.
Published at : 26 Jun 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini Esha Deol

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