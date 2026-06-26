हेमा मालिनी के आशियाने की दीवार पर बसी है धर्मेंद्र संग यादें, घर का हर कोना है आलीशान, देखें इनसाइड फोटोज

ईशा देओल ने खुलासा किया कि कई सालों से इस घर का कोई नाम नहीं था और फैंस इसे हेमा मालिनी का घर या ड्रीम गर्ल के घर के नाम से जानते थे. वहीं अब ये घर अद्वितिया के नाम से जाना जाता है.