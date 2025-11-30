पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, कहा- 'कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं'

जया बच्चन हमेशा ही अपने बेबाक अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. कई बार उन्हें उनके बयानों के वजह से ट्रोल भी होना पड़ता है और कई बार फैंस उनके माइंडसेट का सपोर्ट करते हैं. लेकिन पैप्स के साथ जया बच्चन का व्यवहार हमेशा सुर्खियों में रहा है. अब एक इवेंट में लेजेंडरी एक्ट्रेस ने इस मुद्दे को लेकर अपनी राय शेयर की है.

'बाहर गंदे कपड़े पहन के, हाथ में मोबाइल लेकर... '

हाल ही में एक्ट्रेस बरखा दत्त के इवेंट, वी द वुमन में शामिल हुईं. यहां उन्होंने अपने लाइफ से जुड़े कई किस्से ऑडियंस के साथ शेयर किए. लेकिन इसके बाद शो की होस्ट ने उनसे सवाल करते हुए पैप्स संग उनके रिश्ते के बारे में पूछा. इस पर एक्ट्रेस का जवाब भी काफी गुस्से वाला था. उन्होंने इवेंट में कह दिया कि पैप्स संग उनका रिश्ता हमेशा जीरो ही रहा है.

अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, 'कौन हैं ये लोग, क्या उन्हें देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने की ट्रेनिंग दी गई है? आप उन्हें मीडिया कहते हैं? मगर ये जो बाजार ड्रेन पाइप टाइट गंदे-गंदे पैंट पहन के, हाथ में मोबाइल लेके उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. कहां से आते हैं ऐसे लोग. '



'मैं खुद मीडिया प्रोडक्ट हूं... '

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्ट्रेस ने पैपराजी पर खूब सवाल उठाए और उनपर बरस पड़ीं. मीडिया के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो खुद एक मीडिया प्रोडक्ट हैं. उनके पिता जी जर्नलिस्ट थे और इसी वजह से उनके दिल में मीडिया पर्सन्स के लिए काफी इज्जत है. लेकिन पैप्स को लेकर उन्होंने आलोचना भी की. अदाकारा का कहना है कि, 'आप उन्हें मीडिया कहते हैं? मैं मीडिया फैमिली से बिलॉन्ग करती हूं, मेरे पिता जी जर्नलिस्ट थे. लेकिन ये पैप्स कहां से आते हैं? किस तरह का एजुकेशन है, क्या बैकग्रांउड है.'

'सिर्फ इसलिए कि वो सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं उन्हें कोई हक नहीं बनता इस तरह का व्यवहार करने का. मुझे परवाह नहीं अगर मुझे लोग इस बात का लिए हेट करें. ' एक्ट्रेस का कहना है कि अगर उन्हें कोई नफरत करता है तो ये उनका ओपिनियन है लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं की कोई चूहे की तरह घर में मोबाइल फोन लेकर घुस पड़े.

जया बच्चन कई बार पैपराजी के इन व्यवहारों को लेकर बात कर चुकी हैं और इसी वजह से वो लाइमलाइट में रहती हैं और पैप्स संग उनका रिश्ता कैसा है इस बात से भी सभी वाकिफ हैं. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार जया बच्चन को 2023 में रिलीज्ड फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में दिवगंत अभिनेता धर्मेंद्र के ऑपोजिट देखा गया था.