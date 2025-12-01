'अमिताभ बच्चन की मुझसे अलग पर्सनैलिटी है', क्यों अपनी राय नहीं रखते बिग बी, जया बच्चन ने बताया

जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने जून महीने में अपनी 52वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी. अमिताभ और जया 5 दशक से साथ हैं. जया बच्चन हर मुद्दे पर अपनी राय रखती नजर आती हैं. हालांकि, अमिताभ बच्चन ऐसा कम ही करते हैं. अब जया ने इस बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि अमिताभ अपनी राय अपने तक ही रखते हैं.

मुंबई में the We The Women इवेंट में जया ने कहा, 'मुझे उनकी जो एक चीज बहुत पसंद है वो है उनका डिसिप्लिन. मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है. मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूं.'

अमिताभ की पर्सनैलिटी मुझसे अलग- जया बच्चन

आगे जया ने कहा, 'वो बोलते नहीं हैं. जैसे मैं अपनी राय रखती हूं वैसे वो अपनी राय नहीं रखते हैं. वो अपनी राय अपने तक ही रखते हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं उसे सही समय पर और सही तरीके से पहुंचाना उन्हें अच्छे से आता है. जो मुझे नहीं आता है. ये अंतर है. वो बहुत अलग पर्सनैलिटी हैं, शायद इसीलिए मैंने उनसे शादी की. आप सोच सकते हैं कि अगर मैंने अपने जैसे किसी से शादी की होती? वो वृंदावन में होता और मैं कहीं और होती.'

बता दें कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी 3 जून 1973 में हुई थी. कपल दो बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन के पेरेंट्स हैं. श्वेता बच्चन की शादी बिजनेसमैन निखिल नंदा के साथ हुई है. उनके दो बच्चे नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा हैं. अगस्त्य ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है. वो द आर्चीज में दिखे थे और इक्कीस में नजर आएंगे.

वहीं अभिषेक बच्चन ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय संग शादी की है. ऐश्वर्या और अभिषेक एक बेटी आराध्या के पेरेंट्स हैं.

इन फिल्मों में साथ दिखे अमिताभ और जया

जया और अमिताभ ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. वो जंजीर, अभिमान, शोले, चुपके चुपके, गुड्डी, मिली और सिलसिला जैसी फिल्मों में दिखे.