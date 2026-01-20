‘जवान’ के डायरेक्टर एटली फिर बनने वाले हैं पापा, पत्नी प्रिया एटली दूसरी बार प्रेग्नेंट

फिल्ममेकर एटली और उनकी पत्नी, निर्माता प्रिया एटली, ने अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशख़बरी साझा की है. एक खूबसूरत नोट के ज़रिए इस जोड़ी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा करते हुए लिखा है, “हमारा घर अब और भी प्यार से भरने वाला है! हां, हम फिर से मम्मी-पापा बनने वाले हैं। आपके आशीर्वाद, प्यार और दुआओं की ज़रूरत है.”

इस प्यारे से नोट के साथ अपनी पारिवारिक तस्वीरों के ज़रिए एटली, प्रिया, बेटे मीर और उनके प्यारे पेट्स यानी बेकी, युकी, चॉकी, कॉफी और गूफी की ओर से ढेर सारा प्यार भी उन्होंने साझा किया है.

View this post on Instagram A post shared by Priya Mohan (@priyaatlee)

गौरतलब है कि यह खुशख़बरी इस जोड़ी के लिए एक खास और खूबसूरत पड़ाव को दर्शाती है, क्योंकि वे अपने प्यार के साथ एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जहां उनकी खुशियां दुगुनी हो जाएंगी.

फिलहाल एटली परिवार को उनकी नई शुरुआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं!

आपको बता दें कि दोनो ने 9 नवंबर, 2014 में शादी की थी जिसके आठ साल बाद उन्होंने 2023 में अपने बेटे मीर का स्वागत किया. एटली और प्रिया ने आठ साल डेटिंग के बाद 2014 में शादी की थी. उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नही है. उन्होंने प्रोडक्शन हाउस "A For Apple" भी है.

एटली का असली नाम अरुण कुमार है, वे तमिल के जाने माने फिल्ममेकर है और जवान के अलावा भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसे 'थेरी', 'मर्सल', 'बिगिल' का निर्देशन किया है. रिपोर्टस के मुताबिक वे अभी अपकमिंग फिल्म की तैयारी कर रहे जिसमे अल्लू अर्जुन लीड एक्टर हो सकते है और उन्के साथ दीपिका पादुकोण और मृणाल ठाकुर भी लीड रोल में नजर आ सकती है.