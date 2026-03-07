बादशाह की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने दर्ज किया FIR, लुक आउट नोटिस की प्रक्रिया हुई शुरू

बादशाह की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने दर्ज किया FIR, लुक आउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया हुई शुरू
आदित्य प्रतिक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह इन दिनों मुसीबतों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल हाल ही में रिलीज हुए उनके गाने टटीरी को लेकर बवाल मचा हुआ है.साथ ही उन पर FIR भी दर्ज की गई है.
बॉलीवुड के पॉपुलर रैपर और सिंगर बादशाह अपने लेटेस्ट रिलीज सॉन्ग टटीरी को लेकर विवादों में फंस चुके हैं. उनके इस सॉन्ग आपत्तिजनक कंटेंट पाया गया है, जिसकी वजह से उन पर एक्शन लिया गया है. हरियाणा पुलिस ने बादशाह के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है.
बादशाह के गाने टटीरी में आपत्तिजनक कंटेंट पाए जाने के बाद पंचकुला पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. इतना ही नहीं बल्कि बादशाह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर यानी (LOC) जारी करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है.
इस प्रोसेस को इस लिए किया जा रहा है , क्योंकि बादशाह देश को छोड़कर बाहर ना जा पाएं. साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस गाने को हटाने की भी मांग की गई है. बता दें पुलिस के अनुसार वीडियो में नाबालिक बच्चियों को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया गया है.
एजुकेशन को गलत तरीके से पेश किया गया
दरअसल, वीडिय़ो में स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियां अपना बैग फेंकते हुए और पढ़ाई से दूर भागते हुए नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं इस गाने में बादशाला जैसे वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है. पुलिस का कहना है कि स्कूल और एजुकेशन के माहौल को गलत तरीके से पेश किया गया है.
View this post on Instagram
दर्ज एफआईआर में ये भी मेंशन है कि गाने में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है.जांच में ये भी पाया गया है कि वीडियो में जींद डिपो की हरियाणा रोडवेज को भी दिखाया गया है. ऐसे में पुलिस ये जांच कर रही है कि बस को इस्तेमाल करने से पहले उससे संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति ली भी गई थी या नहीं.
अगर बिना अनुमति के बस का इस्तेमाल किया गया होगा तो उससे रिलेटेड शख्स के खिलाफ धारा 120-बी के तहत कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं इस सॉन्ग में एक सरकारी स्कूल को भी दिखाया गया. ऐसे में पुलिस जांच कर रही है कि अगर बिना परमिशन के स्कूल परिसर का इस्तेमाल किया गया होगा तो भी कार्यवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें:-बॉलीवुड के 'किंग खान' का सिंहासन हिलाएंगे रणवीर सिंह? 'धुरंधर 2' से ध्वस्त करेंगे शाहरुख खान का ये तगड़ा रिकॉर्ड!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL