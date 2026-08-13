Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअसम में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे सिंगर पापोन, कहा- हालात सामान्य होने में लगेंगे 2-3 महीने

असम में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे सिंगर पापोन, कहा- हालात सामान्य होने में लगेंगे 2-3 महीने

गायक पापोन ने शिवसागर जिले के निमैजान इलाके के कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की. पापोन ने कहा कि बाढ़ का पानी पूरी तरह सूखने और हालात सामान्य होने में समय लगेगा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 13 Aug 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

लोकप्रिय असमिया गायक पापोन ने शिवसागर जिले के निमैजान इलाके के कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की. उन्होंने प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेने के साथ स्थानीय स्वयंसेवकों से भी बातचीत की.

पापोन ने बताया कि उनकी टीम पिछले करीब 20 दिनों से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटी हुई है. स्थानीय युवाओं के सहयोग से करीब 60 से 70 लोग मिलकर राहत कार्य कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, “अब ज्यादातर लोगों तक राहत पहुंच रही है, लेकिन कुछ अंदरूनी इलाकों में अभी भी राहत नहीं पहुंच पा रही है. कुछ जगहों पर आधे लोगों को राहत मिल रही है, जबकि बाकी लोग इससे वंचित हैं. जैसे-जैसे समय बीत रहा है, लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं. हम लगातार यह आकलन कर रहे हैं कि कहां क्या जरूरत है.”


असम में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे सिंगर पापोन, कहा- हालात सामान्य होने में लगेंगे 2-3 महीने

पापोन ने कहा कि बाढ़ का पानी पूरी तरह सूखने और हालात सामान्य होने में अभी समय लगेगा.

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि पानी पूरी तरह सूखने में दो से तीन महीने लग सकते हैं. इसके बाद इन लोगों को फिर से शुरुआत करनी होगी. अभी सभी को धैर्य रखना चाहिए. सामान्य स्थिति दोबारा बनाने में समय लगेगा.”

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए लोगों को धैर्य और हौसला बनाए रखना होगा.

पापोन ने कहा. “समय के साथ नई समस्याएं सामने आएंगी. इसलिए लोगों को धैर्य और हिम्मत बनाए रखनी होगी. यह बेहद कठिन स्थिति भी खत्म होगी,” 


असम में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे सिंगर पापोन, कहा- हालात सामान्य होने में लगेंगे 2-3 महीने

अपने दौरे के उद्देश्य के बारे में पापोन ने कहा कि वह यह देखने आए हैं कि स्थानीय युवा किस तरह राहत कार्य कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, “मैं यह देखने आया हूं कि ये लड़के किस तरह काम कर रहे हैं और वे शानदार काम कर रहे हैं. मेरे जैसे लोगों का यहां आना लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए है.”

शिवसागर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है. बाढ़ से प्रभावित परिवारों के सामने अब अपने घरों और सामान्य जीवन को दोबारा खड़ा करने की बड़ी चुनौती है.

Input By : RITU RAJ PHUKAN
और पढ़ें
Published at : 13 Aug 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Assam Floods Papon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
असम में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे सिंगर पापोन, कहा- हालात सामान्य होने में लगेंगे 2-3 महीने
असम में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे सिंगर पापोन, कहा- हालात सामान्य होने में लगेंगे 2-3 महीने
बॉलीवुड
'मेरे अंडरआर्म्स सूंघते हैं और...', पति की इस हरकत से परेशान हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस!
'मेरे अंडरआर्म्स सूंघते हैं और...', पति की इस हरकत से परेशान हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस!
बॉलीवुड
'मां-बहन पर नहीं जाएंगे...', 'धुरंधर 2' में गालियों वाले सीन्स पर सुविंदर विक्की का बड़ा खुलासा
'मां-बहन पर नहीं जाएंगे...', 'धुरंधर 2' में गालियों वाले सीन्स पर सुविंदर विक्की का बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Box Office Collection: मराठी की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म बनी 2026 की आठवीं हाईएस्ट ग्रॉसर, अब बनाने जा रही एक और रिकॉर्ड
मराठी की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म बनी 2026 की आठवीं हाईएस्ट ग्रॉसर, अब बनाने जा रही एक और रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फैसला लीजिए, नहीं तो...', फूड पैकेट पर सुप्रीम कोर्ट से FSSAI को फटकार
'फैसला लीजिए, नहीं तो...', फूड पैकेट पर सुप्रीम कोर्ट से FSSAI को फटकार
पंजाब
हरभजन सिंह BJP में क्यों हुए शामिल? अब खुद कर दिया खुलासा
हरभजन सिंह BJP में क्यों हुए शामिल? अब खुद कर दिया खुलासा
बॉलीवुड
Awarapan 2 Advance Booking: 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, साल की टॉप 5 प्री सेल में की एंट्री
'आवारापन 2' का एडवांस बुकिंग में कहर, तोड़ा अक्षय की फिल्म का रिकॉर्ड
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास
मिचेल स्टार्क ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', बांग्लादेश के खिलाफ रचा इतिहास
इंडिया
'पहली बार सरकार को इतना डरा-सहमा...', कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गौरव गोगोई
'पहली बार सरकार को इतना डरा-सहमा...', कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गौरव गोगोई
ट्रेंडिंग
Girls Fight Viral Video : 15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
शिक्षा
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
UPSC NDA-NA 2 परीक्षा की तारीख घोषित, 13 सितंबर को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम
विश्व
'फेक न्यूज से बुरा फेक इंटेलिजेंस', ट्रंप के हॉर्मुज कंट्रोल वाले बयान पर ईरान का कटाक्ष
'फेक न्यूज से बुरा फेक इंटेलिजेंस', ट्रंप के हॉर्मुज कंट्रोल वाले बयान पर ईरान का कटाक्ष
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget