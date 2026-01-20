फिल्म बॉर्डर 2 के गाने रिलीज कर दिए गए हैं. फिल्म का गाना 'संदेसे आते हैं' जबरदस्त हिट है. अब लिरिसिस्ट और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर ने ये खुलासा किया कि इस फिल्म के गाने लिखने के लिए उन्हें अप्रोच किया किया गया था. हालांकि, उन्होंने इससे इनकार कर दिया था.

जावेद अख्तर ने फिल्म के म्यूजिक के पीछे के क्रिएटिव डायरेक्शन को लेकर सवाल किया है.

जावेद अख्तर ने बॉर्डर 2 के गाने लिखने से किया था इनकार

जावेद अख्तर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, 'उन्होंने मुझे फिल्म के लिए गाने लिखने के लिए कहा था. लेकिन मैंने मना कर दिया था. मुझे लगता है कि ये क्रिएटिव दिवालियापन है. आपके पास एक पुराना गाना है, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. अब आप उसे दोबारा लाना चाहते हो, जिसमें आप कुछ नया एड करना चाहते हो? नया गाना बनाइए या फिर आप ये स्वीकार कीजिए कि आप उस लेवल का काम नहीं कर सकते हैं. '

आगे जावेद अख्तर ने कहा, 'जो हो गया उसे जाने दें. री-क्रिएट करने की क्या जरुरत है. अगर आप फिर से फिल्म बना रहे हैं, तो नया गाना क्रिएट कीजिए. आप पिछले गानों पर क्यों डिपेंड हैं? आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि आप नहीं कर सकते हैं. हम पुरानी सक्सेस के साथ जी सकते हैं. पिछली सक्सेस पर निर्भर रहने के बजाय, नई यादें बनाएं.'

कब रिलीज होगी बॉर्डर 2?

बता दें कि बॉर्डर 2 में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम रोल में हैं. इस फिल्म को 23 जनवरी को रिलीज किया जा रहा है. ये फिल्म 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. बॉर्डर फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. फिल्म को जेपी दत्ता ने बनाया था. इस फिल्म ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. फिल्म के गाने और म्यूजिक आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है.