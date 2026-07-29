बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब फाइनली मेकर्स ने 'बंटवारा 1947' का धांसू ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे लोगों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है.

जावेद अख्तर ने क्या कहा?

28 जुलाई को एक ग्रैंड इवेंट में 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर लॉन्च किया गया. इस दौरान दौरान जाने-माने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर मीडिया से रूबरू हुए. जब उनसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता और चुटीले अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी.

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ये बेवकूफी का काम भी है...

जावेद अख्तर ने कहा, 'ये बड़े होने के अलावा बेवकूफी का काम भी है. तो मैं सोचता हूं बड़े होने में तो इतना हर्ज नहीं है, लेकिन आप ये सोचें कि मैं बेवकूफ हूं, तो आपको भी बुरा लगेगा.' उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. कार्यक्रम में जावेद अख्तर के साथ उनकी पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस शबाना आजमी भी मौजूद थीं, जो चेहरे पर मास्क लगाए शांति से बैठी नजर आईं.

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शबाना आजमी ने किया स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट

बता दें कि बीते दिनों नीट (NEET) परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली के आरोपों को लेकर देशभर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था. दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का अभिनेत्री शबाना आजमी ने खुलकर समर्थन किया था.

'बंटवारा 1947' के बारे में

'बंटवारा 1947' में शबाना आजमी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी बंटवारा 1947 का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. इस फिल्म का म्यूजिक ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. फिल्म को आमिर खान और अपरणा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है. 'बंटवारा 1947' स्वतंत्रा दिवस के मौके पर यानी 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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