सोनाक्षी सिन्हा की 'जटाधरा' को बॉक्स ऑफिस पर मिला अच्छा रिस्पॉन्स, पहले दिन कमाए इतने करोड़

सोनाक्षी सिन्हा की ‘जटाधारा’ 7 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.07 करोड़ की कमाई की है. जो एक तेलुगु मूल की फिल्म के लिए शानदार शुरुआत है, खासकर जब ये हिंदी में भी एक साथ रिलीज हुई हो. फिल्म ने पहले दिन तेलुगू में 85 लाख और हिंदी में 22 लाख कमाए थे.

जटाधरा का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 89 लाख की कमाई की. फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. पर फिल्म अगर दूसरे दिन 89 लाख की कमाई करती है. तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 1.96 करोड़ का कलेक्शन किया.

ये एक्शन ड्रामा आध्यात्मिकता, मिस्ट्री और भव्यता का संगम है. फिल्म फैंस पर गहरा प्रभाव छोड़ रही है. पॉजिटिव रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ के चलते, फिल्म के वीकेंड कलेक्शन में और तेजी आने की उम्मीद है.

सुधीर बाबू की दमदार एक्टिंग, सोनाक्षी सिन्हा का खतरनाक अंदाज़ और रोमांचक कहानी ने फिल्म के लिए एक मज़बूत आधार तैयार कर दिया है. खास बात ये है कि ये फिल्म, जो मूल रूप से तेलुगु में बनी है, हिंदी बेल्ट में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है.

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

फिल्म में दिव्या खोसला की प्रिजेंस के साथ शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कनकाला और सुभलेखा सुधाकर जैसे कलाकार भी हैं.

जटाधारा को तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया गया है. ये अलौकिक फैंटेसी थ्रिलर है. इसे उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने निर्मित किया है. फिल्म के सह-निर्माता अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा हैं. वहीं दिव्या विजय क्रिएटिव प्रोड्यूसर और भावना गोस्वामी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हैं. इस फिल्म को जी म्यूजिक कंपनी ने प्रिजेंट किया है. फिल्म का साउंडट्रैक बेहद स्ट्रॉन्ग है. फिल्म के विजुअल्स भी बेहद शानदार है.