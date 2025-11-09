सोनाक्षी सिन्हा के दूसरे धर्म में शादी की वजह से क्या नाराज हैं उनके भाई? कजिन ने किया खुलासा

पिछले कुछ समय से सोनाक्षी सिन्हा और उनके भाईयों के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं. सोनाक्षी और जहीर की शादी के बाद से खबरें हैं कि सोनाक्षी के भाई लव और कुश इससे खुश नहीं थे और उनकी सोनाक्षी संग अनबन चल रही है. अब सोनाक्षी सिन्हा की कजिन पूजा रुपारेल ने इन खबरों पर रिएक्ट किया है.

भाईयों संग कैसा है सोनाक्षी का रिश्ता?

पूजा रुपारेल ने कहा, 'मैं यहां गॉसिप के लिए नहीं हूं. मैं जहीर से मिली हूं. वो बहुत फनी शख्स हैं. मुझे बहुत पसंद आए. मुझे समझ नहीं आता कि लोग कितने खाली हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए. लव और सोनाक्षी ने एक पूरी फिल्म निकिता रॉय में काम किया है. अगर उनके बीच रिश्ते खराब होते तो वो ऐसा न करते. द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पूरी फैमिली एक साथ आई. लोगों को सिर्फ गॉसिप करना पसंद है.'

पूजा ने सोनाक्षी और जहीर के बारे में कहा कि दोनों के बीच में बहुत प्यार और कम्फर्ट है. वो दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. पूजा ने कहा कि सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा बचपन से मुझे देख रही हैं और वो मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं. पूरी सिन्हा फैमिली क्लोज है. लोगों को अपनी स्टोरीज बनाने में मजा आता है.

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून 2024 को मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल संग शादी की थी. उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी. उनकी शादी में सिर्फ फैमिलीवाले और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. सोनाक्षी और जहीर की शादी विवादों में भी रही थी. सोनाक्षी के दूसरे धर्म में शादी करने की वजह से उन्हें ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी.

सोनाक्षी सिन्हा अपनी शादी में बहुत खुश हैं. वो अक्सर जहीर संग फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. सोनाक्षी के फोटोज काफी वायरल रहते हैं.