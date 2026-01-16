फिल्मों के लिए मनहूस है जनवरी महीना? सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का क्या होगा? एक्सपर्ट की राय
January Box Office: जनवरी के महीने में कई फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. सबसे ज्यादा बज सनी देओल की बॉर्डर 2 को लेकर बना हुआ है. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होगा, एक्सपर्ट की क्या राय है.
बॉलीवुड के लिए अगस्त का महीना हमेशा से खास रहा है. इस महीने जो भी फिल्में रिलीज होती हैं वो ज्यादातर हिट ही साबित होती हैं. ऐसे ही लंबे समय से जनवरी का महीना है जो बॉलीवुड के लिए श्राप साबित होता है. कई सालों से इस महीने में रिलीज हुईं फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही साबित हुई हैं. साल 2025 में जनवरी में देवा, इमरजेंसी, आजाद, गेमचेंजर और स्काई फोर्स रिलीज हुई थीं और ये सब फ्लॉप साबित हुईं थीं. अब 23 जनवरी को बॉर्डर 2 रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है आपको बताते हैं.
जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर लोगों में बहुत बज बना हुआ है. मगर ये बज बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखा पाता है ये देखना पड़ेगा.
बॉर्डर 2 का कैसा होगा हाल
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने कहा- 'मैंने ये बात 1990 में प्वाइंट की थी जब ये हुआ करता था. इस साल भी इक्कीस के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है. ये फिल्म नहीं चली लेकिन मुझे लगता है कुछ फिल्में पहले चली हैं लेकिन जनवरी का श्राप है. मगर इन सभी की जगह कंटेंट अच्छा होना चाहिए. अगर कंटेंट अच्छा है तो वो किसी भी तारीख पर रिलीज हो वो हर तूफान झेल सकती है.'
एक्जीबिटर अक्षय राठी ने कहा- 'इस जनवरी के मनहूसियत के कुछ एक्सेप्शन भी हैं. मुझे याद है ऋतिक रोशन की अग्निपथ 26 जनवरी वाले वीकेंड पर रिलीज हुई थी. उस समय अक्षय कुमार की भी फिल्म आई थी. मगर फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी. पिछले कुछ सालों से ये सब हो रहा है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है कि जनवरी में रिलीज हुई फिल्में नहीं चलती हैं.'
बॉर्डर 2 तोड़गी ये मनहूसियत
अक्षय ने आगे कहा- 'सबसे ज्यादा ये मायने रखता है कि कौन-सी फिल्म इसे तोड़ने के लिए आ रही है. मैं उम्मीद करता हूं इस साल वो फिल्म बॉर्डर 2 होगी. इस फिल्म में हर एक एलिमेंट है. कास्ट, जॉनर, स्केल और फ्रेंचाइडी. इन सबके साथ सनी देओल मेगास्टार और शानदार डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं. जब इस तरह की फिल्मों की बात आती है तो वो बेस्ट हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि बॉर्डर 2 इस श्राप को जरुर खत्म कर देगी.'
ये भी पढ़ें: Wheel Of Fortune Promo:अक्षय कुमार के शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का नया प्रोमो आया सामने, नाग वाला ट्विस्ट है बेहद खतरनाक
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL