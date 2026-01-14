हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAvatar Fire And Ash Worldwide Box Office Collection: जेम्स कैमरून की फिल्म का कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश, उंगलियों पर काउंट करना हुआ मुश्किल

Avatar Fire And Ash Worldwide Box Office Collection: जेम्स कैमरून की फिल्म का कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश, उंगलियों पर काउंट करना हुआ मुश्किल

Avatar Fire And Ash Worldwide Box Office Collection: अवतार फायर एंड एश को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीना होने वाला है. इस फिल्म ने एक महीने में धमाकेदार कमाई कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Jan 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश सिनेमाघरों में दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है. ये फिल्म 19 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई थी और अब तक इतना कलेक्शन कर चुकी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा. जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. जिसे लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पढ़कर आप खुद चौंक जाएंगे.

अवतार फायर एंड ऐश जब रिलीज हुई थी तब रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में धमाल मचा रही थी मगर इस फिल्म की अलग ही ऑडियंस है जिसकी वजह से ये इंडिया में 225 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन किया है आइए आपक बताते हैं.

वर्ल्डवाइड किया इतना कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में अवतार फायर एंड ऐश को अभी भी पसंद किया जा रहा है. ये रिलीज के चौथे हफ्ते में भी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1.3 बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है.अगर इसे भारतीय करेंसी में देखें तो नंबर 1,08,18,28,61,520 इतना है. जिसे पढ़ पाना भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है. अवतार फ्रेंचाइजी की बाकी दो फिल्मों ने वर्ल्डवाइड 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया था. अब तीसरे पार्ट का इंतजार है कि क्या ये भी 2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं.

बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है अब लाइफटाइम रिकॉर्ड के साथ पता चलेगा ये किन बड़ी फिल्मों से आगे निकल पाई है और किससे पीछे रह गई है. हालांकि अवतार फायर एंड ऐश को इसके पहले दो पार्ट की तरह रिव्यू नहीं मिले हैं जिसकी वजह से इसकी कमाई उन दोनों से कम है. 

ये भी पढ़ें: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: तुलसी और मिहिर की होगी दोबारा शादी, नॉयना का होगा ऐसा हाल

Published at : 14 Jan 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
James Cameron BOX OFFICE COLLECTION Avatar Fire And Ash Avatar Fire And Ash Worldwide Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान में हालात बेहद गंभीर! मौतों का आंकड़ा 2,500 के पार, ट्रंप ने भी दी चेतावनी, जानें अब तक का लेखा-जोखा
ईरान में हालात बेहद गंभीर! मौतों का आंकड़ा 2,500 के पार, ट्रंप ने भी दी चेतावनी
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बिना वोटर ID भी कर सकते हैं मतदान, ये 12 दस्तावेज आएंगे काम, जानिए वोटिंग से जुड़ी जरूरी बातें
BMC चुनाव: वोटर ID नहीं है तो ये 12 दस्तावेज भी आ जाएंगे काम, जानिए मतदान से जुड़ी जरूरी बातें
क्रिकेट
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
Advertisement

वीडियोज

आधुनिक Indian Army की ताकत देख कांप उठेगा चीन-पाकिस्तान ! | Indian Army | Breaking
Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
America-Iran Tension: अमेरिका ने इमरजेंसी मीटिंग में हो गया कुछ बड़ा FINAL? | Trump | Khamenei
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान में हालात बेहद गंभीर! मौतों का आंकड़ा 2,500 के पार, ट्रंप ने भी दी चेतावनी, जानें अब तक का लेखा-जोखा
ईरान में हालात बेहद गंभीर! मौतों का आंकड़ा 2,500 के पार, ट्रंप ने भी दी चेतावनी
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बिना वोटर ID भी कर सकते हैं मतदान, ये 12 दस्तावेज आएंगे काम, जानिए वोटिंग से जुड़ी जरूरी बातें
BMC चुनाव: वोटर ID नहीं है तो ये 12 दस्तावेज भी आ जाएंगे काम, जानिए मतदान से जुड़ी जरूरी बातें
क्रिकेट
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
बिहार
अब मिलेगा दो-दो बंगला! नीतीश कैबिनेट के फैसले पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
अब मिलेगा दो-दो बंगला! नीतीश कैबिनेट के फैसले पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
यूटिलिटी
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget