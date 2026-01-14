Avatar Fire And Ash Worldwide Box Office Collection: जेम्स कैमरून की फिल्म का कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश, उंगलियों पर काउंट करना हुआ मुश्किल
Avatar Fire And Ash Worldwide Box Office Collection: अवतार फायर एंड एश को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीना होने वाला है. इस फिल्म ने एक महीने में धमाकेदार कमाई कर ली है.
हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश सिनेमाघरों में दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है. ये फिल्म 19 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई थी और अब तक इतना कलेक्शन कर चुकी है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा. जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. जिसे लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पढ़कर आप खुद चौंक जाएंगे.
अवतार फायर एंड ऐश जब रिलीज हुई थी तब रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में धमाल मचा रही थी मगर इस फिल्म की अलग ही ऑडियंस है जिसकी वजह से ये इंडिया में 225 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन किया है आइए आपक बताते हैं.
वर्ल्डवाइड किया इतना कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में अवतार फायर एंड ऐश को अभी भी पसंद किया जा रहा है. ये रिलीज के चौथे हफ्ते में भी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1.3 बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है.अगर इसे भारतीय करेंसी में देखें तो नंबर 1,08,18,28,61,520 इतना है. जिसे पढ़ पाना भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है. अवतार फ्रेंचाइजी की बाकी दो फिल्मों ने वर्ल्डवाइड 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया था. अब तीसरे पार्ट का इंतजार है कि क्या ये भी 2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं.
बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है अब लाइफटाइम रिकॉर्ड के साथ पता चलेगा ये किन बड़ी फिल्मों से आगे निकल पाई है और किससे पीछे रह गई है. हालांकि अवतार फायर एंड ऐश को इसके पहले दो पार्ट की तरह रिव्यू नहीं मिले हैं जिसकी वजह से इसकी कमाई उन दोनों से कम है.
ये भी पढ़ें: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: तुलसी और मिहिर की होगी दोबारा शादी, नॉयना का होगा ऐसा हाल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL