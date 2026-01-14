स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के वापसी करते हुए मिहिर के तेवर बदल चुके हैं. अब तो सबके सामने ही मिहिर नॉयना को सबक सिखाने में लगा हुआ है. शो में अब तक आपने देखा कि बापजी तुलसी से बहुत इंप्रेस रहते हैं. वहीं, तुलसी के सामने मिहिर मीठी मीठी बातें करता है.

मिहिर अकेले में नॉयना को बहुत जलील करता है. मिहिर को लगता है कि अब तुलसी उसके साथ है तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी.इसी बीच क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बड़ा धमाका होने वाला है.शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बापजी समझ जाते हैं कि मिहिर और तुलसी के बीच सबकुछ ठीक नहीं है.

तुलसी और मिहिर को एक करने का बापजी लेंगे फैसला

इस बात को जानने के बाद बापजी को सदमा लगने वाला है.वहीं, बापजी के घर पर नॉयना बहुत परेशान होने वाली है.नॉयना को वहां के लोग खूब जलील करेंगे.वहीं, एक बार फिर से नॉयना को मिहिर उसकी औकात दिखाएंगे.बापजी ने ठान लिया है कि अब वो मिहिर और तुलसी को भी एक करके रहेंगे.

ऐसे में वो तुलसी और मिहिर की दोबारा शादी का ऐलान करेंगे. इस बात को सुन तुलसी हैरान रह जाएगी.बापजी के आगे तुलसी और मिहिर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल पाएगा. ऐसे में दोनों को फिर से शादी करनी पड़ेगी.नॉयना की नजरों के सामने तुलसी और मिहिर की शादी होने वाली है.

नॉयना का होगा बुरा हाल

उसके बाद नॉयना के सभी प्लान पर पानी फिर जाएगा. नॉयना ऐसे में बुरी तरह से बौखला जाएगी.वहीं, तुलसी संग शादी करने के बाद मिहिर जश्न मनाने वाला है. बापजी के घर में शादी के बाद मिहिर और तुलसी शांति निकेतन जाएंगे.हालांकि, मिहिर और तुलसी का रिश्ता अभी भी नहीं सुधरेगा. क्योंकि मिहिर के धोखे को तुलसी अब भी नहीं भूल पाएगी और वो उसके साथ रहने से मना कर देगी. ऐसे में इस बार मिहिर तुलसी को मनाने के लिए जमीन-आसमान एक कर देगा.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: गौतम को पराग दिखाएगा उसकी औकात, प्रार्थना एक हादसे में खो देगी अपना बच्चा!