'हम पति पत्नी तो हैं लेकिन...', रकुल प्रीत सिंह के साथ 'सिचुएशनशिप' में हैं जैकी भगनानी

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी बॉलीवुड के क्यूट कपल में से एक हैं. दोनों की केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद करते हैं. इस कपल ने 21 फरवरी, 2024 को गोवा में एक निजी समारोह में शादी की थी. अब शादी 2 साल बाद जैकी भगनानी ने रकुल प्रीत के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने खुलासा किया को वो रकुल के साथ सिचुएशनशिप में हैं. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

हम दोनों 20-21 साल के नहीं हैं- जैकी भगनानी

हाल ही में यूट्यूब चैनल जिंगाबाद के एक एपिसोड में जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह शामिल हुए. इस दौरान दोनों ने अपने रिश्ते में आए बदलावों के बारे में बात की. जैकी ने कहा, 'हम एक-दूसरे की जिंदगी में कोई खालीपन भरने के लिए साथ नहीं आए हैं. हमने एक-दूसरे से कहा कि हम 20-21 साल के नहीं हैं. हम दोनों ने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. मैं व्यक्तिगत रूप से खुशमिजाज इंसान हूं. मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश नहीं कर रहा, जो मेरे जीवन की कमी को पूरा कर सके, क्योंकि अगर मैं उदास रहूंगा, तो चाहे कोई भी मेरे जीवन में आए, मैं उदास ही रहूंगा.'

रकुल प्रीत सिंह ने रखी अपना राय

इस पर रकुल ने कहा, 'वो एक-दूसरे के जीवन की कमी को पूरा कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि तुम मुझे छुट्टी पर नहीं ले गए, इसलिए मैं दुखी हूं. मैं अकेले भी छुट्टी पर जा सकती हूं. मुझे लगता है कि जीवन में बात करने के लिए और भी जरूरी बातें हैं.'

ये भी पढ़ें:- कियारा आडवाणी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में लगाया ग्लैमर का तड़का, दिए एक से बढ़कर एक पोज, देखें फोटोज

रिश्ते में दबाब नहीं चाहते रकुल प्रीत सिंह

जैकी आगे कहते हैं, 'हम दोनों में से कोई भी एक-दूसरे से ऐसी उम्मीदें नहीं रखता, जिससे बाद में दुख हो. वो अपनी अलग पहचान बनाए रखने में यकीन रखती हैं. फिर वो चाहे अपनी ट्रिप्स खुद प्लान करना हो या एक-दूसरे को पर्सनल स्पेस देना हो.' वहीं, इन दिनों रिश्तों के लेकर ट्रेंड में आए 'सिचुएशनशिप' पर जैकी अपनी बात रखते हुए कहा, 'आजकल लोग 'सिचुएशनशिप' में इसलिए रहना चाहते हैं, क्योंकि वो कोई दबाव नहीं चाहते.'

हमारा रिश्ता एक तरह का सिचुएशनशिप है- जैकी भगनानी

जैकी ने आगे कहा, 'रकुल और मेरी शादी हो गई है, लेकिन हमारा रिश्ता एक तरह का सिचुएशनशिप है. इसका मतलब है कि हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि शादी इसी वजह से हुई है. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं उससे हर बात खुलकर कह सकता हूं. अगर रकुल के आस-पास होने पर मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, तो मैं स्पीकरफोन पर बात करता हूं. मैं रकुल से कुछ नहीं छुपाता, इसलिए मुझे घुटन महसूस नहीं होती.'

ये भी पढ़ें:- रकुल प्रीत सिंह ने रेड ड्रेस में ढाया कहर, 'पति पत्नी और वो दो' एक्ट्रेस की ग्लैमरस फोटोज वायरल