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रकुल प्रीत सिंह ने रेड ड्रेस में ढाया कहर, 'पति पत्नी और वो दो' एक्ट्रेस की ग्लैमरस फोटोज वायरल
Rakul Preet Singh Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो रेड ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में हैं. आजकल वो फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. अब इस बीच रकुल प्रीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. हर एक फोटोज में उनका अंदाज देखने लायक है.
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Published at : 24 Apr 2026 10:38 AM (IST)
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