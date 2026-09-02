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जैकी श्रॉफ ने शेयर की 'लास्ट विल', बेटे टाइगर के नाम नहीं की वसीयत

जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, इस डॉक्यूमेंट पर लिखा है 'लास्ट विल'.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Sep 2026 03:16 PM (IST)
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एक्टर जैकी श्रॉफ ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है. इस डॉक्यूमेंट पर लिखा है 'द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट'. उनकी ये पोस्ट वायरल हो गई है. इस दस्तावेज में बताया गया है कि एक्टर अपना फार्महाउस और मोटी रकम कम्पोस्टिंग और बागवानी के लिए छोड़ रहे हैं. ये भी लिखा गया है कि उनके पौधे ही उनका परिवार हैं.

बता दें कि जैकी ने जो डाक्यूमेंट शेयर किया है वो फेक है. इस डॉक्यूमेंट में लिखा था, 'मैं जैकी श्रॉफ, श्री काकूभाई श्रॉफ  का बेटा मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूं. अपने होशोहवास में इसे अपनी लास्ट विल डिक्ल्येर कर रहा हूं.'

 डॉक्यूेंट्स में लिखा ये

प्वॉइंटर्स की शुरुआत 'केयर और संरक्षण'से हुई. इसमें नीचे लिखा था, 'फार्महाउस की देखभाल प्यारे स्पाइडर प्लांट के ज़िम्मे रहेगी.'

'फाइनेंशियल प्रोविजन' के तहत लिखा, 'फार्महाउस में खाद बनाने वाले हिस्से और बागवानी के सभी औज़ारों के लिए 99 लाख रुपये अलग रखे जाएं.' आगे लिखा, 'केयर और मेंटेनेंस' मेरे सभी पौधों, गमलों और माली के लिए जीवन भर का बजट तय किया गया है.'

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चौथे पॉइंट में बताया गया कि पौधे ही उनका 'परिवार' हैं. उनकी हमेशा देखभाल, प्रोटेक्शन और उनसे प्यार किया जाना चाहिए. इसके गवाह के तौर पर, मैंने आज 1 सितंबर 2026 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं.

इस डॉक्यूमेंट पर डिस्क्लेमर लिखा था- दिल पर मत ले, सिर्फ जोक है. जैकी श्रॉफ. मालूम हो कि जैकी श्रॉफ प्लान्ट लवर हैं. वो हर जगह प्लान्ट लेकर जाते हैं. 

 
 
 
 
 
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जैकी श्रॉफ ने शेयर की 'लास्ट विल', बेटे टाइगर के नाम नहीं की वसीयत

इस फिल्म में नजर आए जैकी श्रॉफ

वर्क फ्रंट पर जैकी श्रॉफ को पिछली बार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में देखा गया था. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया. इस फिल्म में अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, यशपाल शर्मा, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, तुषार कपूर, फरीदा जलाल जैसे एक्टर्स नजर आए. 

बता दें कि सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल की साथ में नौंवी फिल्म है. वो फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में 17 साल बाद नजर आए. तीनों को साथ में प्रियदर्शन की फिल्म 'दे दना दन' में देखा गया.

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टाइगर और कृष्णा श्रॉफ का करियर

पर्सनल लाइफ में जैकी श्रॉफ की शादी आयशा दत्त के साथ हुई. उनकी शादी 5 जून 1987 में हुई थी. आयशा पूर्व मॉडल और फिल्म निर्माता हैं. दोनों के दो बच्चे टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ हैं. टाइगर श्रॉफ एक्टर हैं. टाइगर ने फिल्म 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. ये फिल्म 2014 में आई थी. फिल्म का जॉनर एक्शन-रोमांटिक है. 

वहीं कृष्णा श्रॉफ लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं. हालांकि, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 14 जैसे शोज किए हैं. वो रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में भी नजर आईं. उन्हें रियलिटी शोज में काफी पसंद किया गया. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Sep 2026 03:15 PM (IST)
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