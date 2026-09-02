अजय देवगन से लेकर सलमान और बिग बी तक, जानें टीवी का सबसे महंगा होस्ट कौन

सलमान खाम काफी टाइम से बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं. शो होस्ट करने के लिए वो 120 से 250 करोड़ रुपये तक मिलने की खबरे हैं. शो के लास्ट सीजन में 18-19 के लिए अपनी उन्होंने फीस घटाकर 10 करोड़ रुपये पर वीक कर दी. जिससे उनकी फीस भी घटकर 130-150 करोड़ हो गई.