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अजय देवगन से लेकर सलमान और बिग बी तक, जानें टीवी का सबसे महंगा होस्ट कौन
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन टीवी शो 'क्राइम पेट्रोल' होस्ट करते नजर आ रहे हैं. शो होस्ट करने के लिए वो करोड़ों रुपये चार्ज कर रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं टीवी का सबसे महंगा होस्ट कौन सा है.
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी टीवी होस्टिंग की दुनिया में कदम रखा है, वो 'क्राइम पेट्रोल' होस्ट करते नजर आ रहे हैं. खबर है कि अजय ने सोनी के साथ इस पॉपुलर शो के नए सीजन को होस्ट करने के लिए 15 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. अजय देवगन शो होस्ट करने के लिए 90 करोड़ रुपये लिए हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं टीवी का सबसे महंगा होस्ट कौन सा है.
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Published at : 02 Sep 2026 02:52 PM (IST)
Tags :SALMAN KHAN
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मनीष खेमका
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